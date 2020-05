Microsoft wchodzi do Polskiej Doliny Cyfrowej. Zapowiada inwestycje warte 1 mld dolarów

Udostępnij:

Microsoft zainwestuje te pieniądze w centra danych, dzięki którym swoją wiedzę rozwijać będzie mogło 150 tys. osób z Polski i całego regionu. We wtorek firma podpisała z polskim rządem porozumienie w tej sprawie.

A konkretniej – z Operatorem Chmury Krajowej, czyli PKO Bankiem Polskim i Polskim Funduszem Rozwoju. Dzięki temu w ciągu dwóch lat w Warszawie i okolicach powstanie kilka centrów danych. Będą źródłem eksperckiej wiedzy na temat cyfrowej transformacji i rozwiązań w chmurze. Innymi słowy – będziemy mieli nad Wisłą potężne centra obliczeniowe mające służyć nie tylko podmiotom polskim, ale też tym z całej Europy Środkowo-Wschodniej.

Co to konkretnie oznacza? – Dostęp klientów i ekosystemu partnerów do światowej klasy technologii i innowacyjnych rozwiązań w chmurze z poziomu data center zlokalizowanego w Polsce – dodaje Mark Loughran, dyrektor generalny Microsoft w Polsce.

Z chmury będą mogły korzystać instytucje publiczne i przedsiębiorstwa z kluczowych sektorów rynku: administracja rządowa, ochrona zdrowia, edukacja, produkcja, handel detaliczny, energetyka oraz finanse i ubezpieczenia. Pozwoli to na przyspieszenie ich transformacji cyfrowej, zwiększenie konkurencyjności i… liczby pracowników. Wstęp do chmury będą miały oczywiście także startupy. Szczególna uwaga ma być też zwrócona na zapewnienie dostępu do technologii osobom z niepełnosprawnościami.

- Inwestycja ta będzie również stanowić silne wsparcie dla dalszego sukcesu polskich programistów, tworząc możliwości rozwoju kluczowych umiejętności dla około 150 tys. pracowników, partnerów i studentów – mówi wiceprezes Microsoftu Jean-Phillippe Courtois. Z kolei prezes PKO Banku Polskiego Zbigniew Jagiełło zwraca też uwagę na obecny kryzys: - Cyfrowa transformacja to wielka szansa, by szybciej i skuteczniej się z nim uporać. Technologia chmurowa to przyszłość, którą chcemy realizować już dzisiaj.

Program rozwoju umiejętności będzie obejmował szkolenia, programy e-learningowe, warsztaty i hackhatony dotyczące przetwarzania w chmurze, wykorzystania technologii AI i uczenia maszynowego, przetwarzania dużych zbiorów danych i internetu rzeczy. Centra danych mają rozpocząć swoją działalność w ciągu dwóch lat.