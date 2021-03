Myślała, że inwestuje w kryptowaluty. Straciła 100 tys. zł przez prosty błąd

Udostępnij:

Zainteresowanie kryptowalutami nie spada, co przyciąga kolejne osoby, które chcą zainwestować swoje pieniądze, jak i przestępców, czekających na nieświadome ofiary. Tym razem udało im się oszukać mieszkankę powiatu chojnickiego (woj. pomorskie), która uwierzyła w informacje zamieszczone na jednym z portali i zaufała rzekomemu "maklerowi giełdowemu".

Zgodnie z ustaleniami policji, kobieta znalazła w internecie firmę, która rzekomo miała jej pomóc zainwestować w kryptowaluty. "Poprzez link do strony internetowej zalogowała się na niej i wykonywała polecenia zarówno wskazane na tej stronie, jak i przez telefon", poinformowała policja.

"W trakcie tego procederu pokrzywdzona poproszona została o zainstalowanie programów na komputerze dzięki, którym miała uczyć się inwestować w kryptowaluty. W rzeczywistości dała możliwość dostępu do urządzenia oszustowi", czytamy w dalszej części komunikatu.

Kobieta nieświadoma konsekwencji podejmowanych przez siebie działań, dała oszustom zdalny dostęp do swojego komputera, konta bankowego oraz telefonu. Dzięki temu uzyskali oni wgląd w wiadomości SMS, w tym kody weryfikujące operacje bankowe. W wyniku dalszych działań przestępcy, pokrzywdzona straciła 100 tys. złotych.

Sprawą zajmują się chojniccy funkcjonariusze, ale niestety tego typu oszustw cały czas przybywa. Niedawno w podobnej sytuacji znalazła się mieszkanka Gorzowa Wlkp., która straciła 47 tys. zł, także dając się nabrać na fałszywe inwestycje w kryptowaluty. Przestępcy robią się tak zuchwali, że nakłaniając do tego typu inwestycji, podszywają się nawet pod pracowników banków.

Takich przypadków jest coraz więcej. I chociaż policja robi co może, by szybko rozwiązywać tego typu sprawy, to przypomina, że przedstawiciele instytucji finansowych czy banków, nigdy nie wymagają instalowania dodatkowego oprogramowania. Więcej informacji na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa w sieci podała w ostatnim czasie Cyfryzacja KPRM.