Nagrody Grammy szansą dla cyberprzestępców. Uwaga na szkodliwe pliki z muzyką

Nagrody Grammy to nie tylko święto dla wszystkich osób interesujących się muzyką. Jak się okazuje, jest to także okazja dla cyberprzestępców, którzy na bieżąco wykorzystują popularne w sieci frazy, by rozprzestrzeniać szkodliwe oprogramowanie. Jak ostrzega Kaspersky Lab, w internecie pojawiło się sporo szkodliwego kodu zaszytego w utworach muzycznych znanych artystów.

Badaczom udało się zidentyfikować prawie 31 tysięcy plików muzycznych, które były zainfekowane, a przeanalizowano tylko 14 wykonawców i 13 albumów – brano bowiem pod uwagę wyłącznie te frazy, które łączą się z nominacjami do Grammy 2020. Ponad połowa szkodliwych plików miała nazwy związane z Arianą Grande, Taylor Swift i Post Malone, choć analizowano także pliki zawierające w nazwie innych artystów, w tym Lady Gagę czy Lanę Del Rey.

Źródło: Kaspersky Lab.

Choć analiza dotyczy działań cyberprzestępców głównie w 2019 roku (na etapie nominacji do Grammy 2020), Kaspersky Lab podobne badanie przeprowadził także rok wcześniej. Z porównań wynika, że skala problemu sukcesywnie się zwiększa i względem poprzedniego roku odnotowano aż o 39 proc. więcej tego typu prób infekowania systemów.

Od reguły są także niechlubne wyjątki, a przykładem są pliki związane z Billie Eilish. Nastolatka zyskała najbardziej na popularności w 2019 roku, a liczba osób, które pobrały szkodliwe pliki z jej nazwiskiem w nazwie wzrosła niemal dziesięciokrotnie.

Źródło: Kaspersky Lab.

– Cyberprzestępcy wiedzą, co jest popularne, i zawsze starają się zarobić na cudzej sławie – tłumaczy Anton Iwanow, analityk ds. cyberbezpieczeństwa z firmy Kaspersky. – Muzyka, obok programów telewizyjnych, to jedna z najpopularniejszych form rozrywki (...). Jednak wraz ze wzrostem liczby użytkowników subskrybujących platformy streamingowe, które nie wymagają pobrania pliku w celu słuchania muzyki, spodziewamy się spadku szkodliwej aktywności związanej z tego rodzaju zawartością – dodaje.

Aby uniknąć problemów z zainfekowanymi utworami muzycznymi, warto korzystać z legalnych i zaufanych źródeł plików. Istotne jest także unikanie podejrzanych stron i linków, które zachęcają do pobrania darmowej i rzekomo legalnej muzyki z nieznanych witryn. W ostateczności ratunkiem może być oprogramowanie antywirusowe zainstalowane w komputerze.