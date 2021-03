Najfajniejsze ukryte funkcje, jakie można znaleźć w iOS 14

Udostępnij:

Każda aktualizacja iOS-a przynosi jego użytkownikom nowe funkcje, a także wiele poprawek błędów i ulepszenie wydajności systemu. Obecna wersja iOS 14.5 jest pełna nowych funkcji, których wielu użytkowników nie miało jeszcze okazji odkryć.

Zmiana domyślnych aplikacji

Nie wszyscy użytkownicy jeszcze wiedzą, że mogą bez problemu przerzucić się z Apple Mail lub przeglądarki Safari na preferowane przez siebie aplikacje. Nowe funkcje domyślnych aplikacji pozwalają na przestawienie tych programów na te, z których faktycznie użytkownik chce korzystać na co dzień. Aby tego dokonać, wystarczy wejść w ustawienia, a następnie wybrać opcje programu, którego chcemy używać domyślnie. Tam wystarczy przestawić ustawienia, np. "domyślna aplikacja poczty" na tę aplikację.

Raporty prywatności

Na tej samej zasadzie, jak na przedstawionym przykładzie z klientem poczty, możemy też w prosty i szybki sposób zmienić domyślną przeglądarkę w naszym smartfonie. W przypadku przeglądarek mamy jednak również możliwość dowiedzenia się ile narzędzi do śledzenia reklam napotykamy na dowolnej stronie internetowej lub podczas całej aktywności przeglądania.

Jeżeli chcemy to sprawdzić w Safari, to musimy otworzyć przeglądarkę, a następnie odwiedzić dowolną stronę internetową. Po kliknięciu przycisk Aa w polu adresu u góry ekranu, znajdziemy raport dotyczący prywatności. Zobaczymy w nim liczbę modułów śledzących, które są aktywnie blokowane przez przeglądarkę. Po kliknięciu w raport o prywatności, możemy wyświetlić bardziej szczegółowy dziennik modułów do śledzenia reklam, które zostały zablokowane lub przeglądarka uniemożliwiła im śledzenie.

Biblioteka aplikacji

Nowa biblioteka aplikacji działa za jak szuflada, umożliwiając pozbycie się niezliczonych ekranów głównych pełnych aplikacji, których użytkownik rzadko używa. Zamiast przechodzić przez każdą aplikację pojedynczo i wysyłać je do biblioteki aplikacji, teraz można łatwo ukryć całe panele ekranu głównego za pomocą zaledwie kilku dotknięć. Wystarczy nacisnąć i przytrzymać pusty obszar ekranu głównego, aby uruchomić tryb edycji. Następnie należy kliknąć na kropki, wskazujące ekrany, po czym wybrać znaczniki wyboru pod każdym panelem, który chce się usunąć. Nie spowoduje to usunięcia aplikacji znajdujących się na ekranie, ale zamiast tego przeniesie je do biblioteki aplikacji, gdzie zostaną w szufladzie aplikacji, do której można uzyskać dostęp w dowolnym momencie.

Wielu użytkowników zawsze narzekało na to, że właśnie pobrane aplikacje były automatycznie umieszczane na ekranie głównym podczas ich instalacji. Teraz można bez problemu zmienić to ustawienie, dzięki temu trafią one do biblioteki aplikacji, gdzie będą czekać dopóki użytkownik nie stwierdzi, że ich potrzebuje. Aby zmienić to ustawienie, należy otworzyć ustawienia, wybrać ekran początkowy i zmienić opcję "nowe pobrane aplikacje".

Lepszy format zdjęć i ukrywanie fotografii

Jeżeli jesteśmy użytkownikami iPhone'a 12 Pro lub 12 Pro Max, to ucieszy nas to, że Apple dodał nowy format obrazu – ProRaw. Nowy format zdjęć jest na razie dostępny tylko dla tych dwóch modeli iPhone'a, z możliwością edycji i ulepszania ogólnego wyglądu zdjęć w aplikacji Zdjęcia. Po zainstalowaniu iOS 14.3 użytkownik musi włączyć ProRaw w ustawieniach aplikacji Aparat. W tym celu należy wejść kolejno w ustawienia, następnie w aparat i wybrać formaty. Tam należy przesunąć przełącznik obok opcji Apple ProRAW aby ją zmienić.

Jeżeli zaś chodzi o możliwość ukrywania określonych zdjęć lub filmów, to już od długiego czasu istniała w systemie, ale był z nią spory problem. Zdjęcia, które zostały ukryte przez użytkownika, były przechowywane w albumie w aplikacji Zdjęcia, przez co były bardzo łatwe do znalezienia. W iOS 14 Apple dodało opcję ukrycia tego albumu, co pozwala skutecznie schować wybrane zdjęcia i filmy.

Włączenie tej fukcji jest bardzo proste. Należy wejść w ustawienia, a następnie w zdjęcia i wyłączyć opcję ukryty album. Włączenie tego ustawienia oznacza, że ukryty album będzie nadal widoczny na karcie albumy. Po zmianie tego ustawienia, wszystko, co użytkownik ukryje, będzie nadal zapisywane na urządzeniu i w bibliotece zdjęć iCloud, ale nie będziesz żadnej możliwości obejrzenia tego, chyba że ponownie włączy się funkcję ukrytego albumu.

Ile wie o nas aplikacja?

Jeśli wejdziemy do App Store i przejrzymy opis dowolnej aplikacji, znajdziemy w nim teraz sekcję prywatności aplikacji, w której każdy twórca programu jest zobowiązany przez Apple do wyszczególnienia wszystkich danych, które śledzą i używają do wyświetlania reklam. Wiele z aplikacji zbierają więcej danych niż zdają sobie z tego sprawę użytkownicy, dlatego warto to sprawdzić przez instalacją. Wystarczy kliknąć Zobacz szczegóły aby sprawdzić, jakie dane faktycznie kolekcjonuje aplikacja.

Warto wiedzieć, że począwszy od iOS 14.5, każda aplikacja będzie pytać, czy użytkownik zezwoli jej na zbieranie tych danych i wykorzystywanie ich do wyświetlania lepszych reklam.