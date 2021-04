Narodowy Spis Powszechny. Podpowiadamy, jak bezpiecznie przekazać swoje dane

Udostępnij:

1 kwietnia ruszył Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny. Udział w nim jest obowiązkowy i od początku miesiąca możemy dokonać samospisu drogą elektroniczną, wypełniając formularz na stronie GUS lub dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

W kwietniu Narodowy Spis Powszechny będzie realizowany jedynie w formie samospisu. GUS zapowiedział jednak, że do osób, które nie dopełniły obowiązku, od 2 maja będą dzwonić rachmistrzowie spisowi. Jeśli otrzymamy taki telefon, będziemy musieli podać m.in. imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL oraz dokładny adres zamieszkania. Eksperci ChronPESEL.pl przypominają, na co trzeba zwrócić uwagę, gdy zadzwoni do nas rachmistrz.

"Przede wszystkim warto wiedzieć, że mamy prawo zweryfikować rachmistrza, z którym będziemy rozmawiać. Każdy uczestnik spisu może sprawdzić tożsamość swojego rozmówcy. Wystarczy poprosić o jego imię, nazwisko i numer legitymacji.", wyjaśnia Bartłomiej Drozd, ekspert serwisu ChronPESEL.pl, partnera Krajowego Rejestru Długów.

Dodatkowo informacje dotyczące rachmistrza znaleźć można na stronie spisu w zakładce "Sprawdź rachmistrza" lub dzwoniąc na infolinię spisową. Co ważne, rachmistrz kontaktuje się jedynie drogą telefoniczną, dlatego należy uważać na wszelkie maile oraz SMS-y, zachęcające do podania swoich danych. Tego typu wiadomości powinniśmy potraktować jako próbę oszustwa, podobnie jak wszystkie telefony od rzekomych rachmistrzów przed 2 maja.

Wydawać by się więc mogło, że samospis internetowy jest bezpieczniejszym rozwiązaniem, jednak i ta metoda wzbudziła sporo kontrowersji. Niestety, jak pisaliśmy jeszcze na początku miesiąca, twórcy serwisu nie do końca przemyśleli kwestie bezpieczeństwa. Na korzyść tego rozwiązania przemawia jednak fakt, że GUS zapewnia, że wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, a po zakończonym spisie nikt więcej nie powinien się z nami kontaktować.

”W związku z tym nie reagujmy, jeśli po wypełnieniu spisu, ktoś będzie się chciał z nami umówić na uzupełnienie ankiety lub ponowne jej wypełnienie. Uczulmy na to również naszych bliskich i zadbajmy o to, by starsi członkowie naszej rodziny wiedzieli, jak postępować, a najlepiej sami pomóżmy się im spisać. Uważajmy też na wizyty domowe. Te w związku z panującą pandemią nie powinny mieć miejsca”, dodaje Drozd.

Warto również przypomnieć, że dane zebrane w ramach prac spisowych są objęte tajemnicą statystyczną, a to oznacza, że prawo nie przewiduje żadnych wyjątków od jej uchylenia. Za złamanie tajemnicy i udostępnienie tych informacji w celach innych niż przewidziane przez spis grozi odpowiedzialność karna, przypominają eksperci ChronPESEL.pl.