Narodziny Windows 7. Jak powstawał odkupiciel grzechów Visty

Koniec okresu obsługi technicznej Windows 7 (podobnie jak w przypadku Windows XP) nie sprawi, że wysłużony system zniknie z dziesiątek milionów komputerów na których jest dziś zainstalowany. Dekada postępu technicznego nie dla każdego jest wystarczającym argumentem do przesiadki. Jednak niechęć do migracji na Windows 10 to tylko częściowy powód. W "Siódemce" musi być więc coś, co sprawia, że tak wielu użytkowników nie chce jej opuścić. Wynika to w dużej części z tego, że klęska Visty wymusiła stworzenie systemu, który byłby naprawdę dopracowany. Przypomnijmy sobie, jak powstawał.

Kalendarium Windows 7

Lipiec 2007: pierwsze plotki

Niecałe pół roku po premierze nieszczęsnego systemu Windows Vista, świat zaczął słyszeć o jego następcy. Pierwsze szczegóły są skąpe i oparte jedynie na kilku słowach z konferencji MGX. Jasne jest jednak, że Microsoft potrzebuje nowego systemu, ponieważ Vista zbiera koszmarne recenzje, a użytkownicy jej nie chcą.

Październik 2007: MinWin

Na wykładzie w Uniwersytecie Illinois programista Microsoftu, Eric Traut, zaprezentował mikroskopijną wersję Windows, będącą efektem zaawansowanych prac nad modularyzacją i odchudzeniem NT, czego nie udało się osiągnąć na czas z Vistą. Tekstowy system zwany "MinWin", zajmujący 25 megabajtów pamięci, udowodnił że mimo ciężkiej nadbudowy, Windows może być lekki, co dobrze wróżyło opracowywanej "Siódemce".

Eric Traut (via Vimeo, Long Zheng)

Luty 2008: Milestone 1

Pierwsi kluczowi współpracownicy otrzymali wesję M1 nowego systemu, co oznaczało wydzielenie z Visty nowej gałęzi. Wbrew pogłoskom wokół MinWin, Windows 7 ma być po prostu ulepszoną Vistą. Wersją systemu nie jest 7.0, a 6.1. M1 oferował jedynie kosmetyczne zmiany, nie zmienił się również model sterownika.

Czerwiec 2008: Milestone 3

Szef działu Windows, Steven Sinofsky, uparcie podkreślał niejawność procesu rozwoju Windows, zasłaniając się ryzykiem tworzenia przypadkowych pogłosek. O nowym systemie wciąż wiadomo niewiele, wyciekła wersja M3 dalej wygląda jak Vista, nie zawiera jednak wielu wbudowanych aplikacji. W międzyczasie Vista otrzymała swój pierwszy Service Pack.

Sierpień 2008: Blog

Powszechny nastrój antycypacji oraz presja na więcej szczegółów sprawiła, że Microsoft otworzył blog "Engineering Windows 7", na którym dzieli się szczegółami dotyczącymi prac nad systemem. Opisano zmiany w obsłudze DPI oraz nowy panel sterowania - Centrum Akcji. Wyciekłe wersje próbne zawierają nowy, eksperymentalny pasek zadań, przypominający dock z MacOS X. Pojawiają się pierwsze dedykowane sterowniki i problemy ze zgodnością. Siódemka materializuje się.

Centrum Akcji w wersji próbnej (fot. Microsoft Docs)

Styczeń 2009: Beta!

W zdumiewającym jak na owe czasy przypływie otwartości, Microsoft udostępnia wersję beta systemu, legendarną kompilację 7000, do pobrania dla każdego. System pełen jest usprawnień względem Visty i jest niezwykle stabilny jak na wersję próbną. Wśród tysięcy nowych funkcji, najbardziej wyróżniają się następujące:

Biblioteki: Inteligentne Foldery z Visty uproszczono i zastąpiono meta-folderami grupującymi zasoby konkretnych typów

Nowy pasek zadań dostosowany do wielozadaniowości, który łączy wszystkie okna danej aplikacji w jeden duży przycisk bez etykiety tekstowej

Centrum Akcji, pozwalające na przeprowadzanie zadań konserwacji i wykrywania problemów

Grupa Domowa, do jeszcze łatwiejszego udostępniania plików

Zainteresowanie systemem jest olbrzymie. W ciągu miesiąca, próbna wersja Windows 7 ma w Polsce więcej użytkowników, niż Linux (wg Gemiusa).

Windows 7 Build 7000 (fot. The Collection Book)

Kwiecień 2009: Kandydat do wydania (RC)

Po kilku miesiącach testów okazało się, że jedna z głównych zmian chwalonych przez użytkowników, czyli mniejsza liczba pytań UAC, wprowadza lukę w bezpieczeństwie systemu. Microsoft załatał problem jedynie częściowo, pozwalając programom obchodzić domyślne ustawienia UAC. Luka ta pozostaje w systemie do dziś, taka była jednak cena pokonania reputacji Visty. Wersja RC wprowadziła głównie śladowe zmiany w obsłudze dotyku (tak jest!) oraz Tryb Windows XP.

Październik 2009: Premiera

Prace nad Siódemką ukończono w lipcu, integratorzy otrzymali go w sierpniu, administratorzy we wrześniu, a użytkownicy końcowi – w październiku. Poprawiona Vista zebrała niemal wyłącznie przychylne recenzje, system przyjęto z wielkim entuzjazmem, a pierwsze osiem godzin zamowień przebiło liczbą nabytych licencji cztery miesiące dostępności Visty.

Nie wszystko udało się ukończyć na czas. Wstążka w Eksploratorze, software'owa akceleracja wideo (WARP VGA) i logowanie kontem Microsoft (WLIDSVC) musiały poczekać do Windows 8. Tam jednak ich premiera odbyła się w znacznie mniej przychylnej atmosferze...