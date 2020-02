Netflix i nowy Microsoft Edge to fenomenalny duet – dzięki wsparciu Dolby Vision

Udostępnij:

Świadomość technologii HDR wśród użytkowników PC nie jest jeszcze wysoka, a jego implementacja platformie Windows 10 jeszcze pozostawia trochę do życzenia, aczkolwiek w przeciągu ostatniego roku mogliśmy zaobserwować wyraźne postępy.

Po co ten Dolby Vision i co z jego obsługą na PC?

Format Dolby Vision, który jest wariantem HDR w wersji premium, pozwala na dynamiczne dopasowywanie jasności obiektów w każdej indywidualnej scenie, w odróżnieniu od tzw. statycznych metadanych, jakie oferuje podstawowa wersja HDR, czyli HDR10. Dzięki temu oglądany przez nas obraz jest żywszy, bogatszy, ma lepszy kontrast i wiele zaakcentowanych elementów otoczenia, które zwiększają (jakże popularny marketingowo termin) immersję.

Tym samym Dolby Vision potrafi w znaczący sposób podwyższyć poziom wrażeń wizualnych, czego doskonałym przykładem jest niedawny serial Netflixa, Wiedźmin, czy też niedawny dokument przyrodniczy Ziemia nocą.

Po lewej obraz z efektem Dolby Vision, po prawej – bez, fot. Dolby

W roku 2019 ukazało się trochę monitorów i laptopów (w tym też z ekranami OLED), które obsługiwały Dolby Vision, jak np. Dell XPS 2019, czy też ASUS PA32UCX (monitor). Poza tym odkąd telewizory LG OLED z 2019 otrzymały wsparcie Nvidia G-Sync, są one również bardzo atrakcyjnym sprzętem, choć niekoniecznie cenowo, dla posiadaczy PC, którzy cenią wysoką jakość obrazu.

Microsoft Edge od teraz oferuje obsługę Dolby Vision. To świetne wieści dla fanów Netflixa

Najnowsza aktualizacja przeglądarki Microsoft Edge wprowadza obsługę Dolby Vision. Wymagany jest do tego procesor Intel Core minimum siódmej generacji (potrzebny do odszyfrowania DRM Microsoft PlayReady 3.0), abonament Premium na Netflix oraz oczywiście ekran obsługujący Dolby Vision. Warto tutaj podkreślić, że w przeciwieństwie do HDR10, DV nie wymaga jednocześnie rozdzielczości 4K Ultra HD na Netflixie, aczkolwiek nadal musimy mieć wykupioną subskrypcję z 4K.

Statystycznie najczęściej oglądamy Netflixa na telewizorach (70 proc. widowni, dane z 2018 roku). Komputer bądź smartfon służy raczej najczęściej do… zapisania się do usługi. Trudno oczywiście oczekiwać, że to się zmieni, ale na pewno dla tych osób, które preferują jednak PC i dysponują odpowiednim sprzętem możliwość odtwarzania zawartości z Dolby Vision (dostępne także na aplikacji Netflix z Microsoft Store) będzie to przydatne.

Obsługa Dolby Vision to także kolejny atut Edge'a, który po styczniowym rebrandingu coraz śmielej chce rywalizować na rynku przeglądarek. Wątpię, żeby przez wprowadzenie tej technologii zwiększyła się popularność Edge'a, ani oglądalność Netflixa na PC, ale to miłe, że ta platforma coraz mniej odstaje w funkcjonalności audio-wideo od konsol, Smart TV i dedykowanych przystawek.

Przeglądarkę Microsoft Edge można znaleźć w naszym katalogu oprogramowania.