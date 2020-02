Netflix z HDR na Android i iOS: lista obsługiwanych smartfonów

Udostępnij:

Statystycznie najczęściej oglądamy Netflixa na aplikacjach Smart TV na naszych telewizorach. Jak wynika z raportu Conviva za czwarty kwartał 2019 roku, 55 proc. z nas właśnie tam ogląda filmy i seriale na VOD. Mimo, że urządzenia mobilne dzieli spory od nich dystans, bo na nich jedynie 24 proc. użytkowników takich serwisów konsumuje treści VOD, to jednak w zestawieniu Conviva daje im to drugie miejsce.

Niemniej skoro statystyki wykazują, że oglądamy filmy i seriale także tam, a wyświetlacze na smartfonach są coraz lepsze, dlaczego by nie pomyśleć o oglądaniu ich w najlepszej możliwej tam jakości?

Zestawienie najczęściej używanych urządzeń do oglądania treści VOD, fot. Conviva

Niezbędnym wymogiem do oglądania Netflixa w HDR na komórkach jest oczywiście abonament Premium, który kosztuje obecnie 52 zł. Tylko on gwarantuje dostęp do treści w 4K Ultra HD, z HDR / Dolby Vision i ewentualnie z dźwiękiem Dolby Atmos. Drugim warunkiem jest dostęp do internetu o minimum 25 Mbps przepustowości.

Nowo zapowiedziane plany mobilne, które są obecnie testowane dają jednak wyłącznie dostęp do treści w SD lub Full HD. Jeśli chcemy HDR-u na ekranie naszego smartfona / tabletu, nie uciekniemy od konieczności posiadania abonamentu Premium. Jeśli więc nadal jeteście zainteresowani Netflixem w takiej jakości, warto przyjrzeć się temu, jakie konkretne urządzenia mobilne go obsługują. Sam fakt posiadania ekranu z obsługą HDR10 czy Dolby Vision nie wystarczy. Musi on znaleźć się na liście kompatybilności z HDR10 / Dolby Vision Netflixa.

Aplikacja Netflix na systemie Android, fot. Google

Netflix na Android z HDR / Dolby Vision

HDR10, domyślny format HDR, jaki oferuje Netflix jest szeroko dostępny na systemie Android. Na liście kompatybilnych modeli znajduje się wiele produktów firm Samsung, Sony, LG, a także Huawei. Wśród nich są takze pojedyczne modele smartfonów Razer, Xiaomi, OnePlus oraz Google.

Google Pixel 3 and 3 XL Honor 10 Honor Play Huawei Mate 10 Pro Huawei Mate 20 Huawei P20 Huawei P30 i P30 Pro LG G6 LG G7 LG G7 One LG Q9 One LG X5 LG V30 LG V35 LG V40 One Plus 7 and 7 Pro Razer Phone Razer Phone 2 Samsung Galaxy Note 8 Samsung Galaxy Note 9 Samsung Galaxy Note 10 Samsung Galaxy Tab S3 Samsung Galaxy Tab S4 Samsung Galaxy Tab S6 Samsung Galaxy S9, S9+ Samsung Galaxy S10, S10e, S10+ Sony Xperia 1 Sony Xperia XZ Premium Sony Xperia XZ1 Sony Xperia XZ2 Sony Xperia XZ2 Premium Sony Xperia XZ3 Xiaomi Mi 9T i Mi 9T Pro Xiaomi Redmi K20 i K20 Pro

Jeśli natomiast chodzi o Dolby Vision, obsługuje go wyłącznie jeden model i jest nim LG G6, który jednocześnie potrafi wyświetlać zawartość w HDR10.

Netflix na iPadzie, fot. YTCount / Unsplash

Netflix na iOS z HDR / Dolby Vision

Urządzenia mobilne z iOS w aplikacji Netflix obsługują natomiast wyłącznie HDR w formacie Dolby Vision. Do odtwarzania zawartości w DV potrzebny jest:

iPad Pro (2. generacja lub wyższy)

iPhone 8 lub wyższy)

Klient Netflix na Androida i iOS jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania.