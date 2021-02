Nowa aplikacja Office w końcu dostępna na iPady

Udostępnij:

Firma Microsoft zaktualizowała swoją ujednoliconą aplikację mobilną Office, aby działała na Apple’owych iPadach. Nowa aplikacja Office łączy w sobie programy Word, Excel i PowerPoint w jedną aplikację i została pierwotnie opublikowana na iOS i Androida już w 2019 roku. Od tamtej pory Microsoft stopniowo ją ulepszał, ale zawsze działała w trybie okienkowym, co w niektórych sytuacjach mogło być wyjątkowo uciążliwe dla użytkowników.

Nowa aktualizacja oznacza, że pakiet Office jest teraz pełnoprawną aplikacją na iPady, z dostepem do wszystkich standardowych elementów pakietu Microsoft. Aplikacja zawiera również przydatne narzędzia przeznaczone głównie do zadań mobilnych. Obejmują one możliwość szybkiego tworzenia plików PDF lub podpisywania dokumentów, konwertowania obrazów na tekst lub tabele oraz wiele innych ułatwień przydatnych w codziennej pracy biurowej.

Microsoft uprościł swoją ofertę mobilnego pakietu Office do jednej aplikacji, ale samodzielne aplikacje dla programów Word, Excel i PowerPoint są nadal dostępne i regularnie aktualizowane. Chociaż firmie zajęło sporo czasu dostosowanie aplikacji Office tak, by była przyjazna dla iPada, należy pamiętać, że niedawno dodała ona także wiele funkcji dedykowanych dla tych urządzeń, w tym ostatnio obsługę myszy i gładzika.

Aplikacja Office na iOS-a jest dostępna do pobrania przez nasz katalog oprogramowania.