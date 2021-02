Nowe regulacje w Portugalii umożliwią ograniczenie dostępu do sieci

Udostępnij:

W poniedziałek 15 lutego rząd Portugalii opublikował nowe przepisy, które pozwalają operatorom ograniczać użytkownikom dostęp do internetu. Władze sprecyzowały, jakich sytuacji dotyczą regulacje.

Jak donosi portal CyberDefence24.pl, nowe regulacje dają więcej swobody działania operatorom telekomunikacyjnym, ale ich wprowadzenie nie wiąże się z limitami w podstawowym korzystaniu z internetu.

Szykują się poważne zmiany w Portugalii

Rząd Portugalii określił, że użytkowanie sieci może zostać ograniczone dla użytkowników lub całkowicie zablokowane, kiedy dojdzie do sytuacji, w której "zostanie zagrożona infrastruktura krytyczna państwa" związana z internetem.

W praktyce oznacza to, że operatorzy mogą ograniczać wszelką aktywność, niebędącą podstawową działalnością w internecie. Jako przykład można podać ograniczenia w dostępie do platform cyfrowych lub korzystania z gier komputerowych w trybie online.

Nowe regulacje zostały wprowadzone razem z przepisami dotyczącymi stanu wyjątkowego w Portugalii. Władze zdecydowały, że zostanie on utrzymany do 1 marca 2021 roku. Decyzja wiąże się z ogólną sytuacją pandemiczną w kraju i stale rosnącą liczbą osób zakażonych COVID-19. Według danych zgromadzonych przez Center for Systems Science and Engineering (CSSE) na Johns Hopkins University (JHU) z 15 lutego 2021 roku, w Portugalii koronawirusem zaraziło się łącznie 787 059 osób.