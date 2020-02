Nowy Edge trafia do grupy testerów. Później automatyczne wdrożenie w Windows 10

Microsoft Edge z Chromium, po ponad miesiącu od premiery, trafia automatycznie do pierwszej grupy użytkowników. Są nią testerzy Windowsa 10 w ramach programu Insider. Z przeglądarki można jednak od kilku tygodni korzystać na dowolnym komputerze, od ile wcześniej ręcznie pobrano instalator.

Teraz Microsoft stawia kolejny krok na drodze do automatycznego wdrożenia nowego Edge'a w każdym komputerze z Windows 10, gdzie zastąpi on dotychczasowego Edge'a z silnikiem EdgeHTML. Przeglądarka trafia do insiderów korzystających z pierścienia Release Preview – jest to etap poprzedzający wdrożenie u wszystkich użytkowników Windows 10, co ma się wydarzyć w nadchodzących miesiącach.

Heads-up #WindowsInsiders, we have begun rolling out the new #MicrosoftEdge to the Release Preview ring. See this blog post from @kylealden with more info on Windows Update rollout plans: https://t.co/lLOKhUtnPE