Nowy Facebook nie przypadł ci do gustu? Podpowiadamy, jak przywrócić stary wygląd

Udostępnij:

Facebook dość diametralnie zmienił swój wygląd, dzięki czemu (w teorii) jest lepiej przystosowany do urządzeń mobilnych czy ekranów dotykowych. Mimo że zmiany zostały już wcześniej wprowadzone w aplikacji mobilnej Facebook, to wielu użytkownikom tzw. flat design nie przypadł do gustu. Jeśli należycie do tej grupy lub nie możecie się odnaleźć w nowej odsłonie serwisu, podpowiadamy, jak przywrócić stary wygląd Facebooka.

Facebook — jak przywrócić stary wygląd?

Przywrócenie starego wyglądu na Facebooku jest bardzo proste i na szczęście nie wymaga wielu kroków.

W prawym górnym rogu wybierz ikonkę "Konto"; Rozwinie się lista dodatkowych opcji; Wybierz "Przełącz na klasyczną wersję Facebooka" i gotowe.

Kiedy zdecydujemy się zmienić wygląd Facebooka i powrócić do jego klasycznej odsłony, zostaniemy poproszeni o odpowiedzenie na krótką ankietę dotyczącą naszych wrażeń z użytkowania serwisu. Nie jest ona obowiązkowa, więc możemy pominąć ten krok i cieszyć się starym Facebookiem.

Jeśli jednak zmienimy zdanie, to w dowolnym momencie możemy powrócić do nowej wersji serwisu. W tym celu wystarczy ponownie kliknąć ikonkę "Konta" w prawym górnym rogu i wybrać odpowiednią opcję.

Mimo że firma obiecywała, że nowy Facebook trafi do wszystkich już w marcu 2020, to serwis wciąż jest dostępny w wersji beta. Może to oznaczać, że ostra krytyka nowego Facebooka może spowodować kolejne zmiany w wyglądzie.

Jeśli tak nie będzie, to za jakiś czas nie będziemy mogli wybierać i będzie trzeba przyzwyczaić się do nowego wyglądu. Warto zauważyć, że wraz z nim doczekamy się również nowych funkcji. Na szczęście użytkownicy będą mogli skorzystać ze specjalnie przygotowanego samouczka, który wprowadzi ich we wszystkie zmiany.