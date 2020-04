Oszustwo "na Bank Millennium" reklamowane na Facebooku. Ta kampania trwa już od stycznia

Udostępnij:

Od czasu do czasu w reklamach na Facebooku pojawiają się oszustwa. Jedną z popularniejszych była "finansowa luka" rzekomo ujawniana przez polskich celebrytów, w tym Roberta Lewandowskiego, czy Huberta Urbańskiego. Pojawiają się także groźniejsze oszustwa.

Przeglądając Facebooka natknęliśmy się na oszustwo, w którym ktoś podszywa się pod Bank Millennium. W poście sponsorowanym kryje się link do strony phishingowej. Co gorsza, to przestępstwo trwa już co najmniej od stycznia. Facebook usuwa je, ale jakimś dziwnym trafem znów powracają.

O złośliwych reklamach na Facebooku pisano już w lutym na portalu Niebezpiecznik. Wówczas oszustwo krążyło po serwisie społecznościowym już od miesiąca. Schemat jest dokładnie ten sam, co wcześniej. Przestępcy informują użytkowników Facebooka, że Bank Millennium rozdaje 700 czy 900 zł wszystkim właścicielom konta. Poniższe zrzuty ekranu wykonaliśmy 18 kwietnia 2020 roku.

W reklamie wykorzystano nazwę oraz logo Banku Millennium. Użytkownicy nie posiadający zbyt dużego doświadczenia w przeglądaniu sieci mogą dać się nabrać. Nie sprawdziliśmy niestety, do jakiej strony na Facebooku prowadzi jej nazwa. Na pewno nie należy do banku.

Po przejściu na witrynę podawaną w reklamie trafiamy na stronę, gdzie przestępcy próbują wyłudzić dane osobowe. Najpierw proszą o MilleKod, później o numer PESEL, hasło do konta, a następnie o kod SMS do potwierdzenia operacji bankowej. Zamiast otrzymać pieniądze, ofiara może je tylko utracić. O sprawie wcześniej informowali również eksperci z CERT Polska.

Sprawę zgłosiliśmy do polskiego oddziału Facebooka. Wysłaliśmy też pytania w tej sprawie i czekamy na odpowiedź.