PlayStation 5 dla każdego, z aukcji. Carmack proponuje jak wykończyć "januszy biznesu"

Legendarny twórca gier ma sensowny, choć dla wielu kontrowersyjny pomysł. Niech producenci sami organizują aukcje, pisze na Twitterze.

O tym, że łańcuch dostaw elektroniki jest obecnie niewydolny, nikogo raczej uświadamiać nie trzeba. Popyt na sprzęt taki jak PlayStation 5 czy karty graficzne GeForce RTX znacząco przewyższa podaż, a nieliczne dostawy znikają w mgnieniu oka. Często niestety za sprawą handlarzy, którzy widząc zapotrzebowanie, dosłownie rzucają się na każdy jeden egzemplarz, by później oferować go nawet z trzykrotnym przebiciem.

Producenci i wybrani sprzedawcy ograniczają liczbę zamówień na osobę, ale to nie przynosi pożądanego rezultatu. Efekt jest taki, że podczas gdy sklepowe półki świecą pustkami, koniki mają pełne magazyny. Tylko, cena jest u nich kilkukrotnie wyższa.

Given shortages and speculators on things like 3090 GPUs and new consoles, it seems like we really would be better off with a transparent auction system directly from the manufacturers and a more efficient market. The world of sales channels prevented that in the past, but we \