Playstation zawiesza reklamy na Facebooku - ciąg dalszy bojkotu

Akcja #StopHateForProfit zatacza coraz większe koło. Firmy takie jak HP, Microsoft, Adidas czy Ford wycofały swoje reklamy z Facebooka w ramach sprzeciwu przeciwko tolerowaniu mowy nienawiści przez społecznościowego giganta i zarabianiu na niej.

Kolejną marką dołączającą się do akcji jest PlayStation. W oficjalnym oświadczeniu otwarcie poinformowała o wsparciu akcji.

W jej ramach PlayStation zawiesiło nie tylko aktywność reklam na Facebooku, ale także na Instagramie (który do niego należy). Marka zapowiedziała, że potrwa to do końca lipca. Nie można jednak wykluczyć ewentualnego przedłużenia.

Facebook sporo stracił z powodu ruchu #StopHateForProfit. Akcje firmy znacząco poszybowały w dół. To jednak nie koniec problemów Zuckerberga.

Będzie musiał się wytłumaczyć przed amerykańskim Kongresem, jak jego serwis społecznościowy radzi sobie z mową nienawiści. O nieuczciwe praktyki (m.in. monopolizacyjne) oskarżono także Google'a, Apple'a i Amazona. Ich dyrektorzy również będą musieli spowiadać się przed komisją.