Polacy założyli już 7 milionów profili zaufanych. Aż 5 milionów w ciągu dwóch lat

Z profilu zaufanego (PZ) korzysta już 7 milionów Polaków – informuje Ministerstwo Cyfryzacji. Dwa lata temu miało go 5 milionów osób mniej. Jak widać, Polacy przekonują się do korzystania z e-spraw urzędowych.

Profil zaufany to tak zwany internetowy dokument tożsamości. Istnieje tylko w sieci, ale pozwala załatwiać sprawy urzędowe równie skutecznie co dowód osobisty. I w dodatku bez wychodzenia z domu, co ułatwia życie introwertykom. Ministerstwo Cyfryzacji niedawno ujawniło również, z których usług najczęściej korzystamy.

- Profil zaufany można założyć na dwa sposoby. Najprostszy to skorzystanie z bankowości elektronicznej. Umożliwiają to największe banki w Polsce. Drugi – to złożenie wniosku przez internet i potwierdzenie profilu zaufanego w jednym z ponad 1500 punktów potwierdzających, które znajdziemy na terenie całego kraju – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. Punkty potwierdzające to m.in. urzędy gminy, starostwa powiatowe, oddziały ZUS, NFZ, a także np. placówki Poczty Polskiej.

Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło także możliwość założenia tymczasowego profilu zaufanego (TPZ) na czas pandemii. Mogą go założyć osoby nie posiadające konta w banku, które umożliwia założenie konta bez potrzeby odwiedzania punktu. Wniosek o tymczasowy profil zaufany, który jest ważny 3 miesiące, można złożyć przez internet, a później potwierdzić go w trakcie wideospotkania z urzędnikiem.

Jakie sprawy można załatwić korzystając z profilu zaufanego?

złożysz wniosek o dowód osobisty, jeśli go zgubisz – zgłosisz to w kilka sekund (właściciele e-dowodu mogą nawet zawiesić swój dokument na 14 dni),

zameldujesz się lub kogoś / wymeldujesz się lub kogoś,

założysz działalność gospodarczą, a jeśli podejmiesz taką decyzję – również ją zawiesisz,

zgłosisz narodziny dziecka, złożysz wniosek o 500+,

wystąpisz o odpis aktu stanu cywilnego,

rozliczysz podatki,

sprawdzisz historię pojazdu sprowadzanego z zagranicy, a jeśli zdecydujesz się na jego kupno od razu możesz sprawdzić liczbę swoich punktów karnych,

zalogujesz się do Internetowego Konta Pacjenta, gdzie znajdziesz historię swojego leczenia,

wejdziesz na Platformę Usług Elektronicznych ZUS, a tam znajdziesz m.in. informację, czy Twój pracodawca na pewno zgłosił Cię do ubezpieczenia,

podpiszesz i wyślesz pismo ogólne do urzędu.

Profil zaufany jest ważny 3 lata, jego założenie jest bezpłatne, korzystanie z niego także nic nie kosztuje. Dzięki profilowi zaufanemu możemy korzystać z kilkuset e-usług dostępnych na portalu www.GOV.pl. Liczba spraw urzędowych, które możemy załatwić online, stale się powiększa.Zobacz też: Ruszają testy mPrawoJazdy. Już wkrótce sporo nowości w aplikacji mObywatel