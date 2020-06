Ruszają testy mPrawoJazdy. Już wkrótce sporo nowości w aplikacji mObywatel

Udostępnij:

Po uruchomieniu usługi mPojazd w aplikacji mObywatel, przyszła pora na mPrawoJazdy. Już jakiś czas temu ruszyły zamknięte testy nowej funkcjonalności, teraz przyszła pora na ich kolejną fazę. Już w ten weekend będę mógł samodzielnie sprawdzić, jak to działa. Ale to nie koniec nowości, jakie czekają nas już wkrótce w mObywatel.

Ministerstwo Cyfryzacji za priorytet obrało sobie przede wszystkim szybkie uruchomienie mPrawaJazdy oraz licznika punktów karnych. Na przeszkodzie stoi oczywiście regulacja prawna, ale również i to zostanie już wkrótce rozwiązane. W najbliższych dniach odbędzie się pierwsze czytanie propozycji ustawy.

mPrawoJazdy zostanie uruchomione oficjalne jeszcze w te wakacje. Co to oznacza dla kierowców? Przede wszystkim brak obowiązku wożenia ze sobą fizycznego prawa jazdy. Dokument będzie można zostawić w domu, a w razie potrzeby wszelkie dane będą dostępne z poziomu aplikacji mObywatel. Co ciekawe, nawet jeśli zapomnimy prawa jazdy i smartfona, nie dostaniemy mandatu, bowiem wszystkie niezbędne dane podczas kontroli zostaną pobrane z systemu CEPiK. Miejmy jedynie nadzieję, że wszystko będzie działało po wdrożeniu nowego rozwiązania…

Trochę szkoda, że nawet gdy mPrawoJazdy będzie już w pełni aktywne w Polsce, za granicą i tak będziemy musieli mieć przy sobie tradycyjne prawo jazdy. Wkrótce ruszą konsultacje z innymi krajami UE w tej sprawie, ale nie spodziewajmy się szybkich rozwiązań.

Aplikacja mObywatel i plany jej rozwoju

Aplikacja mObywatel już teraz ma kilka przydatnych funkcjonalności. Jest to oczywiście mTożsamość, jak również mPojazd. Dopełnieniem całości będzie wkrótce wspomniane mPrawoJazdy oraz licznik punktów karnych. Oprócz tego użytkownicy mogą wreszcie korzystać z eRecepty oraz funkcji Polak za granicą, która podpowie, co zrobić w razie kłopotów podczas wyjazdu, czy jak zadbać o własne bezpieczeństwo w różnych zakątkach świata. Oprócz tego znajdują się tu opisy sytuacji w poszczególnych krajach, w tym aktualizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych podstawowe informacje dotyczące obyczajów, kultury i dogodnych sposobów podróżowania.

Jeszcze w tym roku ma pojawić się Legitymacja studencka, podłączona pod mObywatel karta miejska, możliwość korzystania z biletów PKP itp. Jak twierdzi Ministerstwo Cyfryzacji, obecna liczba użytkowników jest spora, ale nadal daleka do założonych celów. O ile liczba założonych Profili Zaufanych przekracza 7 milionów, tak liczba aktywnych użytkowników aplikacji mObywatel to nieco ponad 10 procent. Rzecz jasna ta liczba ciągle rośnie, pojawiają się również coraz częstsze zachęty do korzystania zarówno z mObywatel, jak również aplikacji ProteGo, ale nadal w mentalności Polaków jest pewna blokada i niechęć do tego typu usług. Czy słusznie? A jaką funkcjonalność chcielibyście zobaczyć w aplikacji mObywatel?