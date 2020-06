Powiedz Siri "All Lives Matter". Wylądujesz na BlackLivesMatter.com

Udostępnij:

Nowy update na iPhone'ach powoduje, że kiedy powiemy Siri "All Lives Matter", ta przekieruje nas na stronę BackLivesMatter.com.

Według serwisu "iMore" aktualizacja została już uruchomiona. W miarę dalszego jej rozwoju każdy, kto powie "All Lives Matter", otrzyma taką odpowiedź od Siri:

"All Lives Matter jest często używane w odpowiedzi na frazę Black Lives Matter, ale nie wyraża ona tej samej troski. Żeby dowiedzieć się więcej o ruchu Black Lives Matter, odwiedź stronę BlackLivesMatter.com".

Aktualizacja jest popierającym gestem Apple'a w kierunku ruchu Black Lives Matter, donosi "AppleInsider". Dlatego każdy, kto powie Siri "All Lives Matter" otrzyma odpowiedź wyjaśniającą różnicę między tym zwrotem a zwrotem "Black Lives Matter", oraz zachętę do czytania i edukowania się w tej sprawie.

Aktualizacja przychodzi po innych symbolicznych gestach Apple'a

Firma wcześniej szybko zaktualizowała Apple Maps, aby pokazać mural "Black Lives Matter" w Waszyngtonie. Podkreśliła także obecność czarnoskórych twórców i aplikacji skupiających się na sprawiedliwości rasowej podczas wydarzenia "Black Out Tuesday" w zeszłym tygodniu.

Protesty po zabiciu George'a Floyda przez policjanta doprowadziły do masowych protestów na całym świecie i zmian, które dotknęły również świat technologii – m.in. Signal wprowadził funkcję zamazywania twarzy, co ma pomóc protestującym uniknąć zidentyfikowania przez policję, a Spotify zaczęło dodawać 8 minut i 46 sekund ciszy (tyle właśnie policjant z Minneapolis przyduszał Floyda kolanem) do wybranych playlist oraz podcastów.