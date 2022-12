Bot przekonał obsługę klienta. Załatwił klientowi zniżkę na internet

ChatGPT następnie przechodzi do wzmianki o wielu pozwach, które klienci złożyli przeciwko firmie i grozi podjęciem działań prawnych, jeśli problemy z usługami nie zostaną rozwiązane. Bot od DoNotPay jest też w stanie zweryfikować fragmenty informacji o kliencie, takie jak pełne imię i nazwisko, adres i aktualny plan.

Jak widać, sztuczna inteligencja z powodzeniem wynegocjowała w imieniu klienta nowy plan tańszy o 10 dol.miesięcznie. Browder podkreśla, że dzięki temu klient zaoszczędzi 120 dol. rocznie. Zapowiedział również, że bot będzie "wkrótce publicznie dostępny" i będzie można go wykorzystać do funkcji czatu, a także do pisania e-maili i wypełniania formularzy online.