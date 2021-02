Prace techniczne w bankach w weekend. Utrudnienia m.in. w ING i mBanku

Udostępnij:

Zbliżający się weekend (13 i 14 lutego) to kolejna okazja dla administratorów systemów bankowych na przeprowadzenie niezbędnych prac serwisowych. Klienci muszą być wówczas gotowi na utrudnienia, a tym razem chodzi o osoby posiadające rachunki w Alior Banku, Credit Agricole, ING i mBanku – szczegóły niedyspozycji ich usług zebrał w jednym miejscu serwis bankier.pl.

W przypadku Alior Banku prace serwisowe rozpoczną się już o 23:00 w piątek (12 lutego) i potrwają do soboty do godziny 9:00. W tym czasie zarówno bankowość internetowa, jak i mobilna będą niedostępne. Alior podaje jednak, że prace serwisowe nie mają wpływu na transakcje kartowe i wypłaty z bankomatów. Co ciekawe, zastrzega także, że czas zakończenia prac technicznych może zostać wydłużony, ale klienci mają o tym zostać uprzedzeni.

W Credit Agricole prace techniczne potrwają od godziny 23:00 w sobotę (13 lutego) do 9:00 w niedzielę. Nie będzie wówczas działać cały szereg usług – eBank (internetowy, mobilny i tekstowy), płatności internetowe oraz Blik. Ponadto niedostępny będzie serwis telefoniczny IVR, a do klientów nie będą dochodzić SMS-y z podsumowaniem wykonanych transakcji kartami.

Sporo w ten weekend dzieje się w ING Banku Śląskim. W nocy z soboty na niedzielę (od godz. 0:00 do 5:30) nie będzie można między innymi realizować płatności 3D Secure, dodawać kart Mastercard do usług Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay, czy realizować operacji na kartach w bankowości elektronicznej, a zastrzeganie kart będzie możliwe tylko przez infolinię. W nocy z niedzieli na poniedziałek mogą natomiast wystąpić problemy z wpłatami we wpłatomatach (także sieci Planet Cash).

Wszystkich utrudnień jest dużo więcej, a o szczegółach można przeczytać w komunikacie banku. Ponadto planowana jest przerwa w działaniu modułu Makler oraz aplikacji ING Makler Mobile w sobotę.

Na koniec utrudnienia w mBanku. W niedzielę (14 lutego) od 2:00 do 7:30 nie będzie można płacić kartą, podejmować gotówki w bankomatach i korzystać we wpłatomatów. Dodatkowo od 2:00 do 10:30 nie będzie można płacić kartami w internecie i nie będzie dostępna bankowość internetowa oraz mobilna. Dodatkowo od 1:30 do 11:00 nie będzie można składać wniosków.