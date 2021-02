Profil Zaufany: Polacy coraz chętniej zakładają go przez bankowość elektroniczną

Udostępnij:

Polacy coraz częściej decydują się na założenie Profilu Zaufanego za pośrednictwem bankowości internetowej – wynika ze statystyk Santander Bank Polska, które przytacza teoriabiznesu.pl. Choć niemałe znaczenie ma przy tym zapewne pandemia koronawirusa, okazuje się, że od marca 2020 roku do dzisiaj liczba klientów, którzy skorzystali z takiej możliwości praktycznie się podwoiła: z 580 tys. na ponad milion.

Santander tłumaczy, że w czasie pandemii Polacy zakładali średnio kilkadziesiąt tysięcy takich profili w miesiącu. Trudno się temu dziwić – zaproponowane przez rząd opcje wsparcia finansowego w związku z pandemią wymagały złożenia odpowiednich wniosków, co można było realizować właśnie z wykorzystaniem Profilu Zaufanego – elektronicznie i bez wychodzenia z domu.

Profil Zaufany to jednak nie tylko korzyści na etapie rozliczeń. To swego rodzaju cyfrowa tożsamość, pozwalająca na załatwianie szeregu spraw w urzędach. Dzięki Profilowi Zaufanemu można między innymi bez wychodzenia z domu założyć firmę (a więc uzyskać wpis lub aktualizację wpisu do CEIDG), korzystać z zalet serwisu pacjent.gov.pl, złożyć wniosek o 500+ czy obsługiwać PUE ZUS – od 2021 roku w dodatku bez przestarzałych technologii, bo bez stosowania Flasha.

Założenie Profilu Zaufanego wymaga poświęcenia tylko kilku chwil i dostępu do elektronicznej bankowości. Szczegóły opisywaliśmy w odrębnym poradniku, do którego lektury z tego miejsca zapraszamy. Profil Zaufany wydawany jest z terminem ważności, ale co ważne można go odnowić, również elektronicznie.