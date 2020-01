Przegrzewający się ultrabook kontra wiertło stożkowe. Tak nasz czytelnik poprawił fabrykę

Udostępnij:

Z Kubą pisywałem od jakiegoś czasu. Zgłosił się do mnie po przeczytaniu poradnika do ThrottleStop, narzekając, że jego ultrabookowi nie pomaga nawet zauważalne obniżenie napięć. Pacjentem okazał się Asus UX331UN z procesorem Intel Core i5-8250U, który nagminnie zrzucał zegar do skromnych 1,8 GHz. W grę musiały wejść środki radykalne.

Choć procesor Core i5-8250U w teorii może działać z częstotliwością zegara taktującego równą nawet 3,4 GHz dla wszystkich czterech rdzeni, problemem tradycyjnie były temperatury. – Chwilowe obciążenie w okolicach 100 proc., prosty render w Blenderze i 100°C na liczniku – żalił się Kuba. Na jego nieszczęście, undervolting nieszczególnie poprawił sytuację. Udało się zrzucić parę stopni, ale układ w dalszym ciągu nie był w stanie przekroczyć 2 GHz.

Wtedy Kuba wpadł na dość odważny pomysł. Mianowicie wykorzystał 32-milimetrowe wiertło stożkowe do wywiercenia otworu na wysokości wentylatora promieniowego, który odpowiada za cyrkulację powietrza w układzie chłodzenia jego UX331UN. Efekt imponuje.

Jak wynika z pomiarów przeprowadzonych po przeróbce, temperatura układu spadła o nawet 20°C, a taktowanie od razu wzrosło do 2,4-2,5 GHz. Teraz czynnikiem ograniczającym jest już tylko limit mocy, skądinąd 20-watowy w przypadku tego konkretnego modelu ultrabooka. Po pierwsze, winszuję odwagi, a po drugie – przyznam, że jestem w delikatnym szoku.

To niewiarygodne, jak wiele w pracy ultrabooków mógłby zmienić perforowany spód obudowy. Coś, czego producenci z sobie tylko znanych powodów robić nie chcą, ograniczając powierzchnię wlotów i wylotów powietrza do absolutnego minimum. Z jednej strony to skrajnie oczywiste, z drugiej zaś – unikatowe. Cóż, niniejszym mamy obrazowy przykład, że warto by było.

Autorem zdjęć i pomiarów jest Jakub Góźdź. W przypadku chęci dalszego wykorzystania tych materiałów autor prosi o kontakt pod adresem jakub.gozdz(at)qbek.eu