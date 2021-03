Przejął konta Bidena i Gatesa na Twitterze, spędzi trzy lata w więzieniu

Udostępnij:

Nastolatek, który w zeszłym roku włamał się na twitterowe konta znanych osób, został skazany na trzy lata więzienia. Chłopak pozyskiwał dostęp do profili na Twitterze, po czym zamieszczał na nich post w zachęcający do przekazywania mu bitcoinów.

O konsekwencjach scamu, jakiego dopuścił się Graham Ivan Clark, donosi The Guardian. W lipcu zeszłego roku Grahamowi udało się przejąć konta wielu sławnych osób. Wśród jego ofiar znaleźli się m.in Joe Biden i Bill Gates. Nastolatkowi udało się tego dokonać za pomocą zdolności socjotechnicznych. Chłopak przekonał jednego z pracowników Twittera, że sam zajmuje stanowisko w firmie w dziale IT, co pozwoliło mu na uzyskanie dostępów do kont użytkowników.

Mając odpowiednie uprawnienia, był on w stanie zamieścić dowolne tweety na przejętych kontach. Aby zarobić na tym oszustwie, nastolatek zdecydował się na podanie linka do przesyłania bitcoinów wraz z obietnicą, że wszystkie wysłane bitcoiny pomnożone, a następnie odesłane do nadawcy.

Jak twierdzi The Guardian, z dokumentów sądowych wynika, że chłopakowi udało się w ten sposób zarobić ponad 100 000 dolarów. Chłopak przyznał się do uczestnictwa w zorganizowanym oszustwie. Razem z nim w przedsięwzięciu brali udział także Mason Sheppard z Wielkiej Brytanii i Nima Fazeli z Orlando. Z całej trójki tylko Clark był niepełnoletni w momencie popełnienia przestępstwa.

Za oszustwo tego gatunku grozi maksymalnie 30 lat więzienia. Nastolatek został jednak uznany za młodocianego przestępcę co zakończyło się orzeczeniem kary trzech lat więzienia oraz dodatkowych trzech w zawieszeniu. Procesy dwóch pozostałych uczestników scamu nadal trwają.