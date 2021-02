Revolut wprowadza płatność kodami QR, ale nie dla wszystkich

Udostępnij:

Zachowanie dystansu społecznego jest w obecnych czasach absolutną koniecznością, dlatego Revolut postanowił ułatwić jego utrzymywanie swoim użytkownikom. Aplikacja umożliwia obecnie płatności kodami QR. Niestety, nie dla wszystkich będzie ona dostępna.

Wprowadzana przez Revolut opcja płacenia kodem QR została udostępniona jedynie przedsiębiorcom. Dokonanie płatności odbywa się za pomocą wygenerowanego kodu QR w aplikacji w telefonie przedsiębiorcy, a następnie jego klient skanuje go aparatem swojego smartfona. Cała operacja może odbyć się przy zachowaniu bezpiecznej odległości między dwoma osobami. Na koniec na smartfonie klienta pokazuje się komunikat z prośbą o zaakceptowanie płatności Apple Pay, Visa lub Mastercard, po czym cała transakcja zostaje sfinalizowana. Płatności można dokonywać zarówno na urządzeniach z systemem iOS, jak i Androidem.

Niestety w tym miejscu kończy się lista zalet nowej usługi. Co prawda w sytuacji płatności z użyciem Apple Pay szybko i łatwo jesteśmy w stanie zapłacić, tak przy użyciu kart płatniczych wymaga to od użytkownika wypełnienia formularza z danymi karty. Nie jest to więc najwygodniejsze rozwiązanie i można się spodziewać, że z tego powodu nie będzie zbytnio wykorzystywane przez użytkowników Revoluta.

Obsługa płatności kodami QR dla klientów Revolut Business jest obecnie dostępna w Polsce, Litwie, Wielkiej Brytanii, Austrii, Belgii, Francji, Danii, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Holandii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Bułgarii, Chorwacji, Grecji, Finlandii, Czechach, Estonii, Węgrzech, Słowenii, Słowacji, Norwegii oraz Luksemburgu. Przedsiębiorcy muszą zaktualizować swoją aplikację do wersji 2.28 lub wyższej oraz zawnioskować o specjalne konto handlowe (Merchant Account) z poziomu swojego konta Revolut Business, aby uaktywnić możliwość płatności kodami QR.