Signal wprowadza bezpieczne płatności. Wykorzystują kryptowalutę MobileCoin

Bezpieczny komunikator Signal wkrótce otrzyma możliwość przesyłania pieniędzy, a właściwie kryptowaluty. Twórcy aplikacji poinformowali o wprowadzeniu funkcji w wersji Beta. Póki co, jest dostępna jedynie dla użytkowników z Wielkiej Brytanii.

Signal Payments, bo taką nazwę nosi nowa funkcja, umożliwia przesyłanie pieniędzy znajomym. Podobnie jak komunikator, wysyłanie i odbieranie płatności ma odbywać się całkowicie prywatnie. Twórcy Signala twierdzą, że ten sposób będzie równie prosty co wysyłanie wiadomości.

Przesyłanie pieniędzy między znajomymi nie brzmi jednak jak prosta sprawa. Twórcy aplikacji stwierdzili, że Signal może stać się jako takim portfelem kryptowalut. Wówczas przesyłanie środków stanie się w praktyce bardzo proste. Pierwszym protokołem płatności, którego obsługa została już uruchomiona jest MobileCoin (MOB).

Nieprzypadkowo zresztą wybrano właśnie MobileCoin. Jego struktura sprawia, że nikt poza użytkownikiem Signala nie będzie w stanie sprawdzić, ile ma on pieniędzy. Nie będzie się dało podejrzeć także historii transakcji, a więc nawet twórcy Signala nie będą wiedzieć, kto i ile środków przesyła. To świetnie pasuje do koncepcji komunikatora – nikt nie jest w stanie ustalić, którzy użytkownicy prowadzą między sobą rozmowę.

Po co właściwie wprowadzać płatności w Signalu?

W rozmowie z serwisem Wired, jeden z twórców Signala i CEO organizacji non profit stwierdził, że przy pomocy aplikacji można przeprowadzać na przykład psychoterapię. "Chcę, aby ludzie mogli nie tylko bezpiecznie i poufnie rozmawiać ze swoim terapeutą przez Signala, ale żeby także mogli mu po terapii anonimowo i bez śladów zapłacić za spotkanie" – mówił Moxie Marlinspike.

Są jednak dwie strony medalu. Główną funkcjonalnością Signala jest umożliwianie bezpiecznych rozmów, które nie są przechowywane w chmurze. To umożliwia kontakt między innymi dilerom narkotykowym. Teraz oprócz zamówień, będą w stanie przyjmować także płatności przez Signal. Takich przykładów można wymienić jeszcze wiele.