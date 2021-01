Sukces w sprawie zablokowanego dostępu do Facebooka. Nasz czytelnik odzyskał konto

Udostępnij:

Nasz czytelnik Rafał, po wielu tygodniach starań, ostatecznie odzyskał dostęp do swojego konta na Facebooku po tym, jak stracił go w wyniku awarii smartfonu. Chodzi o niedoskonały jak dotąd proces przywracania dostępu do własnego konta w przypadku, gdy włączona jest weryfikacja dwuetapowa, ale przez nieuwagę kody awaryjne zostaną zgubione.

Szczegóły sprawy opisywaliśmy w ubiegłym miesiącu (zainteresowanych odsyłam do lektury) i choć od tamtego czasu Facebook wciąż nie nawiązał z nami kontaktu, pan Rafał ostatecznie ma już dostęp do swojego konta. Okazuje się, że Facebook niespodziewanie udostępnił opcję odzyskiwania możliwości logowania poprzez kod jednorazowy, przydzielany po potwierdzeniu swojej tożsamości.

"Po wpisaniu loginu i hasła pojawia się komunikat z prośbą o kod autoryzacyjny z aplikacji" – tłumaczy pan Rafał. "Wśród opcji poniżej jest możliwość odzyskania. Trzeba wypełnić formularz i dołączyć kopię dowodu osobistego. Mailem otrzymałem link do konta i opcjonalnie jednorazowy kod. Link zadziałał" – dodaje. Facebook wreszcie zainteresował się więc sprawą i stworzył rozwiązanie, które w podbramkowej sytuacji pozwala odzyskać własne konto – mamy cichą nadzieję, że nasza wcześniejsza publikacja przynajmniej trochę się do tego przyczyniła.

Oficjalnie jednak nie mamy takiej wiedzy, bo biuro prasowe Facebooka do dzisiaj nie odpowiedziało na nasze liczne próby kontaktu w tej sprawie. Można więc odnieść wrażenie, że sprawa została rozwiązana "po cichu", by nie budzić większego zainteresowania osób postronnych.

Ostatecznie możliwe jest natomiast, że nowa opcja odzyskiwania dostępu do konta na Facebooku pojawiła zbiegiem okoliczności akurat w tym terminie, a jej wdrożenie było planowane od dawna. W obydwu przypadkach efekt jest ten sam, a korzystają na tym użytkownicy; oby jak najrzadziej mieli taką potrzebę.

