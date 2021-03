Szczepionka AstraZeneca za 1900 złotych. Cyberprzestępcy mają bogatą ofertę preparatów

Udostępnij:

Pandemia to czas żniw dla cyberprzestępców, którzy korzystają ze wszystkich, pojawiających się okazji do nieuczciwego zarobku. Ostatnio zajęli się nawet sprzedażą szczepionek na COVID-19. Jak donosi BBC, w darknecie można nabyć preparaty AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm oraz Johnson & Johnson.

Ceny szczepionek są zróżnicowane i wahają się od 500 do 750 dolarów (czyli od około 1900 do 2900 złotych). Preparat AstraZeneca kosztuje 500 dolarów, Johnson & Johnson i Sputnik 600 dolarów, a Sinopharm 750 dolarów. Z kolei zaświadczenie o szczepieniu na wirusa to koszt 150 dolarów (blisko 580 złotych).

Szczepionki z darknetu

Przestępcy przygotowali jednak szereg "promocji" dla swoich klientów. Przykładowo przy zakupie dwóch dawek preparatów można otrzymać jeden gratis. Podobnie przy zakupie negatywnych wyników testów na COVID-19 – kup dwa, jeden otrzymasz gratis. Istnieje nawet opcja dostawy na drugi dzień, jeśli sprawa jest wyjątkowo pilna.

Jak zaznacza BBC, naukowcy od dawna informują o "gwałtownym wzroście" ofert sprzedaży szczepionek w darknecie. Póki co nikomu nie udało się zweryfikować, czy dostępne preparaty są prawdziwe, czy to kolejne oszustwo na dużą skalę.

Od stycznia sprawą interesuje się firma Check Point, zajmująca się bezpieczeństwem cybernetycznym. Według BBC jej eksperci zauważyli prawie trzykrotny wzrost liczby reklam szczepionek w badanym okresie. Znaleźli ich ponad 1200. Większość ofert pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, Rosji, Niemiec, Francji oraz Hiszpanii.

- Konieczne jest, aby ludzie zrozumieli, że próba uzyskania szczepionki, karty szczepień lub negatywnego wyniku testu COVID-19 w nieoficjalny sposób jest niezwykle ryzykowna, ponieważ hakerzy są bardziej zainteresowani twoimi pieniędzmi, informacjami i tożsamością – zaznaczył Oded Vanunu z Check Point, w rozmowie z BBC.

Badacze z Check Point postanowili nawet zweryfikować jedną z ofert z preparatem Sinopharm i zweryfikować jego skuteczność. Nabyli go za 750 dolarów, ale do tej pory nie otrzymali przesyłki. Uważają, że trafili na oszustów.