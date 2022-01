Vinted i oszustwo "na Blika". Nasza czytelniczka straciła 5 tys. złotych

Do naszej redakcji wpłynęło zgłoszenie oszustwa od czytelniczki Katarzyny, która krótko opisała swoje nieprzyjemne doświadczenie związane z Vinted. Technicznie jednak to nie serwis do sprzedaży ubrań jest tutaj problemem, ale manipulacja ze strony kupującej, której udało się zmusić naszą czytelniczkę do odwiedzenia spreparowanego serwisu płatności. Niestety całość skończyła się utratą pieniędzy z konta.