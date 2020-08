TOP3 dobrychprogramów, które zastąpią Microsoft Office

Udostępnij:

Microsoft Office to standard sam w sobie. Właściwie zdominował rynek pakietów biurowych, gdzie nawet mniej zorientowani użytkownicy, kupując komputer od razu chcą mieć „ofisa”. Choć nie wiedzą, że ten jest dodatkowo płatny. No właśnie, Office każdy chce mieć, jednak płacić za niego już niekoniecznie.

Dlatego postanowiłem przypomnieć o istniejących pakietach biurowych, które są całkowicie za darmo i robią to co mają robić. Czyli godnie zastępują rozwiązanie programistów z Redmond i sprawdzą się zarówno w domu jak i w firmie. Poniżej TOP3 najpopularniejszych pakietów biurowych, które możecie pobrać z naszego katalogu.

3. WPS Office (liczba pobrań: 156 491)

WPS Office to darmowy pakiet biurowy, cieszący się coraz większą popularnością wśród użytkowników na całym świecie. Duże podobieństwo interfejsu i oferowanej funkcjonalności do konkurencyjnego oprogramowania Microsoftu, a także fakt, iż tworzony jest on przez Chińczyków sprawia, że bardzo często WPS Office określany jest mianem "chińskiej podróbki Office'a".

W skład pakietu wchodzą 3 najczęściej wykorzystywane aplikacje biurowe - edytor tekstu WPS Writer, arkusz kalkulacyjny WPS Spreadsheets oraz narzędzie do tworzenia prezentacji WPS Presentation. Wszystkie one posiadają zbliżony interfejs graficzny i oferują podobny zestaw funkcji, co popularny, ale płatny Microsoft Office. Każdą z aplikacji możemy używać zupełnie oddzielnie, bez potrzeby instalacji całego pakietu. Warto dodać, że WPS Office jest też dostępny na platformę macOS.

Zaletą WPS Office jest szybkość działania oraz wsparcie dla mechanizmu kart, pozwalającego na pracę z wieloma plikami jednocześnie, bez konieczności przełączania okien. Pakiet wyposażony został we wbudowany konwerter plików do formatu PDF, a także pozwala zabezpieczać tworzone dokumenty hasłem. Poza możliwością pracy z własnymi formatami, oferuje on pełną obsługę formatów Worda, Excela i PowerPointa w wersjach 97/2000/2003/2007/2010. Pewnym minusem jest brak składnika odpowiadającemu MS Access. Na bazach danych tu niestety nie popracujemy.

Aplikację WPS Office można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

2. LibreOffice (liczba pobrań: 1 616 672)

LibreOffice to zupełnie darmowy pakiet biurowy, który stanowi świetną alternatywę dla płatnego Microsoft Office. Dzięki aplikacjom w nim zawartym użytkownik może tworzyć i edytować dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne, prezentacje, a także bazy danych. Jego ogromną zaletą jest stosunkowo wysoka zgodność z plikami pakietu Office, dzięki czemu mogą być one otwierane i modyfikowane bez utraty informacji.

Dzięki programom zawartym w pakiecie LibreOffice stworzymy zarówno proste dokumenty takie jak listy motywacyjne lub CV, ale i całe prace dyplomowe. Niestraszne mu również obliczenia, dzięki czemu upraszcza rachunkowość. Ze względu na otwartą licencję pakiet może zostać wykorzystany również w firmie, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat z tym związanych. Tworzone przez niego dokumenty są obowiązującym standardem administracji publicznej, a na dodatek jest on kompatybilny z plikami Microsoft Office i Office for Mac OS X. A właśnie LibreOffice jest też dostępny na platformę macOS. Zaawansowani użytkownicy również znajdą dla niego zastosowanie m.in. dzięki obsłudze VBA i wsparciu dla OpenCL.

W skład pakietu wchodzą następujące aplikacje: Writer, Calc, Impress, Draw, Math i Base. Jeśli chcesz nauczyć się sprawnie korzystać z pakietu LibreOffice, poznać pełnię jego możliwości? Polecamy nasz cykl Poznaj LibreOffice – to praktyczne porady, które krok po kroku pokażą, co można osiągnąć z darmowym i wolnym pakietem biurowym.

Aplikację LibreOffice można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

1. Apache OpenOffice (liczba pobrań: 3 063 229)

To niekwestionowany lider naszego rankingu, pod względem pobrań zdeklasował przeciwników. Apache OpenOffice (wcześniej OpenOffice.org) to w pełni darmowy pakiet biurowy, rozpowszechniany na zasadach Open Source. Obok LibreOffice jest to jeden z najpoważniejszych konkurentów Microsoft Office. W skład pakietu wchodzą niezależne aplikacje: procesor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, moduł bazodanowy Base, program graficzny Draw, a także program do tworzenia prezentacji Impress.

Przez wielu użytkowników poszczególne aplikacje są uważane za rewelacyjne odpowiedniki z programu Microsoft Office. Takim przykładem może być Writer czy Calc, które bez problemów współpracują z dokumentami Worda i Excela. Uczniom, studentom i pracownikom naukowym z pewnością spodoba się składnik Math. Tu możemy tworzyć rozbudowane reguły matematyczne. Pozwala on na wstawianie w reguły operatorów jedno i dwuargumentowych, relacji, operacji na zbiorach, funkcji, atrybutów, nawiasów, a także określonych formatów jak np. potęgi. Świetna sprawa!

Choć Apache OpenOffice wciąż jest najpopularniejszy, widać niestety, że projekt przeżywa kryzys. Zmniejszyła się grupa programistów i aktualizacje wychodzą jakby rzadziej. Niemniej wielu użytkowniku ceni sobie jego stabilność i mniejsze zapotrzebowanie na zasoby w porównaniu do LibreOffice.

Aplikację Apache OpenOffice można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

Tak prezentuje się nasze TOP3 aplikacji, które mogą zastąpić płatny pakiet Microsoft Office. Mnie osobiście urzekł WPS Office, lekki, szybki i zgodny z dokumentami MS. Nad nim tylko duże projekty Open Source. A który z nich jest lepszy możecie przeczytać w świetnym tekście Przemka Krefta. Gorąco zachęcam do lektury.

A jak wygląda sytuacja u Was? Używacie któregoś z wymienionych programów, w domu, w firmie? Macie jakieś obserwacje? A może korzystacie z jeszcze innego zamiennika pakietu biurowego Microsoftu? Czekamy na komentarze.