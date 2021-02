TVN i Emitel testują telewizję naziemną DVB-T2. Rozpoczęto nadawanie w Gdańsku

Udostępnij:

Firmy TVN i Emitel rozpoczęły wspólne testy telewizji naziemnej DVB-T2 w Gdańsku. Widzowie posiadający odpowiednie telewizory, mogą w efekcie testowo odbierać TVN HD, TVN 7 HD, TTV HD, Metro TV HD oraz TVN Fabuła HD. Po dołączeniu Gdańska, powyższe programy są już dostępne w ramach DVB-T2 łącznie w 5 miastach w Polsce; ponadto w Warszawie, Bydgoszczy, Katowicach i Łodzi.

Jest to kolejny etap testów telewizji naziemnej DVB-T2, które rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku. Celem jest sprawdzenie możliwości infrastruktury, która musi być gotowa na pierwszą połowę 2022 roku; to wtedy rozpocznie się migracja do stosowania nowego standardu DVB-T2, który wykorzystuje kompresję wideo HEVC.

„Wraz z uruchomieniem nadajnika w Gdańsku rozszerzyliśmy zasięg emisji testowych do pięciu lokalizacji w kraju. W ten sposób miliony widzów będą mogły przygotować się do odbioru telewizji naziemnej w nowym standardzie DVB-T2/HEVC. Analizujemy możliwości realizacji testów w kolejnych miastach” – tłumaczy Dorota Żurkowska, Członek Zarządu TVN S.A.

Zmiana standardu nadawania telewizji naziemnej jest związana z rozwojem sieci 5G w całej Europie. Niezbędne jest do tego zajęcie częstotliwości 700 MHz, która obecnie wpisuje się w zakres wykorzystywany przez telewizję naziemną DVB-T (470-790 MHz).

Telewizję DVB-T2 można odbierać we wszystkich telewizorach wyposażonych w odpowiedni tuner; jest on obowiązkowo dostępny we wszystkich odbiornikach, które trafiły na rynek od 1 grudnia 2019 roku. Posiadacze starszych telewizorów muszą sprawdzić ich specyfikację, by mieć pewność, że obsłużą nowy standard.