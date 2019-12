The Talos Principle teraz za darmo w Epic Games Store. Ale tylko przez dobę

Udostępnij:

Sezon darmowych gier w Epic Games Store już prawie dobiegł końca. Przedostatnią grą w "promocji -100 proc." jest The Talos Principle, gra idealna dla fanów zagadek logicznych.

The Talos Principle to już jedenasta darmowa gra w ramach świątecznej wyprzedaży w Epic Games Store. To kolejny warty uwagi tytuł, zaraz po ostatnich Shadow Tactics: Blades of the Shogun czy Totally Accurate Battle Simulator. Grę The Talos Principle możecie odebrać za darmo pod tym adresem. Oczywiście gra pozostaje za darmo na waszym koncie już na zawsze.

Promocja będzie trwać jedynie dobę, a więc zakończy się 30 grudnia o godzinie 17:00 polskiego czasu. Wtedy też zamieni ją kolejna, a właściwie ostatnia produkcja ze świątecznej wyprzedaży. Nie wiemy jednak jeszcze, czego możemy się spodziewać. Ale skoro to ostatnia darmowa gra, być może otrzymamy coś jeszcze ciekawszego niż The Talos Principle.

Czym właściwie jest The Talos Principle?

The Talos Principle to pierwszoosobowa gra logiczna, stworzona przez studio Croteam i wydana na Windows, OS X, Linux 11 grudnia 2014 oraz w późniejszych latach na Androida, PS4, iOS, Xbox One oraz niedawno na Nintendo Switch. W grze wcielamy się w rolę robota, którego zadaniem jest rozwiązywanie łamigłówek. A tych jest sporo, bo łącznie ponad 120.