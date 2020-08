Trump założył konto w aplikacji Triller. Pewnie się domyślacie, kto jest jej konkurentem

Udostępnij:

Wojna Donalda Trumpa z aplikacją TikTok przybrała nową formę. Prezydent Stanów Zjednoczonych założył konto w konkurencyjnym Trillerze. Oczywiście właścicielami tej aplikacji są Amerykanie.

Aplikacja Triller wbrew pozorom nie należy do nowych, czy świeżych produkcji. Tak samo jak TikTok, jest to tzw. lip-sync app, czyli nagrywanie klipów wideo z podkładem muzycznym i synchronizacja ruchu ust do danego utworu wideo. Pierwsze newsy o jej uruchomieniu pojawiły się 23 lipca 2015 roku, ale nigdy nie zebrała zbyt dużej popularności. Obecnie w Sklepie Play Google'a ma ponad 10 milionów instalacji i dość słabe opinie.

Jej konkurenci powstali wcześniej i później. TikTok zadebiutował już w 2012 roku, natomiast wchłonięte przez aplikację bardzo popularne w Europie i USA Musical.ly w 2016 roku. Mimo potencjalnie dobrego momentu na zdobycie popularności, Triller zniknął gdzieś wśród tysięcy średnio popularnych aplikacji w Sklepie Play oraz App Store. Założycielami apki są amerykanie Sammy Rubin i David Leiberman.

Aplikacja od niedawna zdobywa coraz większą popularność. Prawdopodobnie amerykańscy tiktokerzy przestraszyli się wizją zbliżającej się nieuchronnie blokady ich ulubionej platformy. Jednocześnie zespół ds. social media Donalda Trumpa postanowił wykorzystać ten moment, aby dorzucić swoje 5 groszy w tej sprawie.

Na Trillerze możecie teraz znaleźć konto Donalda Trumpa. Jego pierwsze wideo obejrzało już prawie 5 milionów użytkowników, a sam profil znajduje się wśród trendujących, czyli wystarczy wcisnąć "lupę" a wyświetli się nam wśród sugerowanych, raczej nieprzypadkowo. Konto Trumpa obserwuje 10,3 tysięcy osób, co jest dość niezłym wynikiem. Przykładowo amerykańską gwiazdę Miley Cyrus obserwuje zaledwie 4,6 tysiąca osób, ale i ona niedawno założyła profil w Trillerze.

W pierwszym wideo opublikowanym na koncie Trumpa, prezydent Stanów Zjednoczonych mówi, że jest "profesjonalistą w dziedzinie technologii" i "nikt nie umie tego robić tak jak on. Nikt". Według amerykańskich mediów, konto na Trillerze założono w sobotę, dzień po podpisaniu przez Trumpa oświadczenia o 90-dniowym ultimatum dla chińskiej firmy ByteDance, twórców aplikacji TikTok. Wideo na Trillerze możecie obejrzeć bez potrzeby rejestracji konta, wystarczy pobrać aplikację.



Wojny handlowo-technologicznej między USA a Chinami ciąg dalszy

W mojej opinii Donald Trump miał poważne powody, aby blokować TikToka. Nie chodziło o zagrożenia pod względem prywatności i bezpieczeństwa aplikacji, które faktycznie się pojawiały. Tu chodzi o miliardy dolarów, które przepływają przez TikToka i które niekoniecznie trafiają do kieszeni Amerykanów. Oczywiście nie ma powodu, żeby tak było. To nie Amerykanie osiągnęli sukces, a Chińczycy.

Donald Trump kontynuuje wojnę gospodarczo-ideologiczną z Chinami. Zaczęło się od blokady na Huawei, na której ucierpiały już amerykańskie firmy, w tym Google. Niedawno okazało się też, że podobnie jest w przypadku zablokowanej niedawno aplikacji WeChat. Amerykańskie firmy twierdzą, że stracą miliardy przez decyzję Trumpa.