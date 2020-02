Twórcy Gran Turismo chcą uzyskać 120, a nawet 240 FPS na PlayStation 5

Udostępnij:

Następna generacja konsol, do której należy PlayStation 5, będzie oferować grafikę 4K, a także dążyć do tego by upowszechniła się płynność gier w 60 FPS. Dla niektórych jednak taki klatkaż jest niewystarczający. Do tego grona należy szef studia Polyphony Digital, które pracuje nad nowym Gran Turismo 5. Kazunori Yamauchi chciałby, aby jego nowy tytuł funkcjonował w 120, a nawet w 240 FPS.

Pomysł ten nie wydaje się wcale taki nieprawdopodobny, szczególnie gdy firma robiła już pod koniec 2018 roku pokazy Gran Turismo Sport w 8K i 120 FPS. Zaprezentowane demo miało również na celu podkreślenie walorów 440-calowego ekranu Crystal LED Display (w technologii MicroLED).

Szef studia od Gran Turismo: 4K mi wystarczy, bardziej interesuje mnie 120/240 FPS

Kazunori Yamauchi przeprowadził ostatnio konferencję prasową przy okazji startu zawodów esportowych FIA Gran Turismo w Australii. Szef studia Polyphony, zapytany o jego plany związane z nowymi odsłonami Gran Turismo na PS5 odpowiedział, że byłby ukontentowany rozdzielczością 4K Ultra HD.

Zrzut ekranu z gry Gran Turismo Sport w 4K, fot. MotoGamesTV

Podkreślił zarazem, że czynnikiem, jaki może bardziej drastycznie odmienić doznania, jest podniesienie płynności rozgrywki do poziomu 120 lub 240 FPS. Yamauchi jest świadom, że przeskok technologiczny jak z PS1 do PS2, który według jego oferował "stukrotnie większą wydajność" nie jest już możliwy.

120 FPS brzmi fajnie, ale czy Twój telewizor je uciągnie?

Słowa szefa Polyphony nie należy odbierać jako twardą deklarację liczby FPS-ów, jaką ujrzymy w nowym Gran Turismo i warto do tych słów odnieść się z perspektywy obecnie dostępnej technologii. Do rozgrywki w 4K Ultra HD przy jednoczesnych 120 FPS potrzebny jest przede wszystkim telewizor z HDMI 2.1.

Jeśli chodzi o telewizory, które są już na sklepowych półkach, to taki sygnał są w stanie przetworzyć wszystkie modele LG OLED z 2019 roku (B9, C9, E9 itp.), a także LG NanoCell (serie SM9000 i 9500). Samsung QLED Q90, nieposiadający HDMI 2.1 też to potrafi, ale przy ograniczonym próbkowaniu 8-bitowym YUV 4:2:0.

Liczba telewizorów, które mogłyby teoretycznie obsłużyć 4K przy 120 FPS jest stosunkowo niewielka, a firmy takie, jak Samsung czy Philips nawet w modelach na 2020 rok nie ośmieliły się zastosować HDMI 2.1. Złącze to otrzymają natomiast wybrane modele telewizorów Sony oraz Panasonic.