Sony potwierdza nowości: HDMI 2.1 w nadchodzących telewizorach. Co z tego wynika?

HDMI 2.1 to nowy standard popularnego interfejsu, z którego korzystają telewizory. Od 2019 mogliśmy go znaleźć w telewizorach marki LG typu OLED i LCD (z serii NanoCell). W tym roku trafi również do odbiorników innych marek, w tym Panasonic i Sony. Ta druga z firm właśnie potwierdziła, które modele swoich telewizorów otrzymają HDMI 2.1 i jakie funkcje tego standardu będą na nich dostępne.

Większość funkcjonalności standardu HDMI 2.1 kierowanych jest głównie do graczy oraz entuzjastów audio-wideo. Do ich grona zaliczamy między innymi obsługę rozdzielczości 4K przy 120 FPS (lub 8K przy 60 FPS), Variable Refresh Rate, czyli mechanizm dopasowywania odświeżania obrazu do silnika gry, który minimalizuje opóźnienia i eliminuje rozrywanie obrazu przy niestabilnym klatkażu. Ponadto HDMI 2.1 wprowadza także Auto Low Latency Mode (ALLM), czyli automatyczny tryb gry. W tej chwili obsługuje go Xbox One X i polega to na tym, że gdy chcemy przełączyć się na port HDMI z konsolą, telewizor automatycznie aktywuje tryb gry. Jeśli jednak chcemy na tej konsoli oglądać Netflixa, bądź film na płycie Blu-ray / 4K UHD Blu-ray, tryb ten wyłącza się.

Sony OLED A8, fot. Sony

Nowymi telewizorami Sony, które będą posiadać złącza HDMI 2.1 są model ZH8 (8K Ultra HD), odświeżona wersja ZG9 (także 8K) oraz odbiorniki z serii XH90 (4K Ultra HD). Wszystkie z nich posiadają panele LCD, aczkolwiek jedynie model XH90 otrzyma wszystkie oferowane przez Sony opcje HDMI 2.1 (ALLM i VRR nadejdą w ramach aktualizacji). Jeśli zaś chodzi o telewizory OLED marki Sony, to nowy model A8, a także serie XH95 i XH85 (LCD) będą natomiast obsługiwać jedną z funkcji standardu HDMI 2.1 (fizycznie posiadając gniazda HDMI 2.0) – protokół eARC. Umożliwi on przesyłanie dźwięku o znacznie wyższym bitrate, a także obsługę kontenerów Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio, oferujących bezstratny Dolby Atmos (format dźwięku obiektowego). Do tej pory Atmos przesyłany przez ARC był dostępny w wersji stratnej (przez Dolby Digital Plus). Ogólnie eARC powinien zapewnić mniejszą problematyczność z formatem Atmos, który bywa niekiedy kłopotliwy w ustawieniu.

Wszystkie powyższe funkcje są niezwykle ważne w kontekście nowej generacji konsol, z Xbox Series X i PlayStation 5 na czele. Jeśli myślicie o kupnie nowego telewizora, warto zakupić już model z HDMI 2.1, a jeśli przy okazji rozważacie także dokupienie sprzętu audio w formie soundbara bądź amplitunera wraz z głośnikami, zadbajcie o to, aby akcesoria te przepuszczały sygnał w 4K z HDR-em, 120 FPS, VRR, Dolby Vision, obsługiwały ALLM oraz były kompatybilne z eARC. Może brzmieć to nieco skomplikowanie, ale zaręczam, że naprawdę warto.