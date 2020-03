WHO nagrywa filmy na TikToka – tak walczy z dezinformacją w kontekście koronawirusa

Udostępnij:

Światowa Organizacja Zdrowia postanowiła iść z duchem czasu i sięgnąć po nietypowe metody w walce z dezinformacją w internecie. Aby przekazać młodym ludziom najważniejsze informacje związane z koronawirusem, pracownicy WHO założyli oficjalne konto na TikToku, gdzie zaczęto umieszczać krótkie filmy edukacyjne. W pierwszym wyjaśniono co można zrobić, by uniknąć zarażenia.

Na konto WHO na TikToku zwrócił uwagę serwis The Verge. Jak się okazuje, Światowa Organizacja Zdrowia rozpoczęła tu działalność w miniony piątek, by zapewniać rzetelne i aktualne porady dotyczące zdrowia publicznego – jak wyjaśniono w opisie. Można więc zakładać, że popularność tematu koronawirusa jest tylko pretekstem, a konto WHO zostanie na TikToku na dłużej.

Tylko w grudniu 2019 roku TikTok został pobrany prawie 19 mln razy w samych Indiach, źródło: Statista.

W kontekście dzielenia się wiedzą za pośrednictwem TikToka warto zauważyć, że aplikacja jest popularna przede wszystkim wśród dzieci i nastolatków. Niestety, możliwość dzielenia się krótkimi filmami w zamyśle powiązanymi z muzyką i tańczeniem szybko została wykorzystana przez wielu z nich do udostępniania pornografii. Problem ten okazał się na tyle duży, że w ubiegłym roku w Indiach wydano nakaz wycofania aplikacji z rynku. Ostatecznie jednak aplikacja ponownie wróciła do oferty.

Z uwagi na popularność aplikacji wśród młodych osób, działania WHO na TikToku mogą więc w praktyce dotrzeć głównie do dzieci i nastolatków. Według statystyk, które przytaczaliśmy w ubiegłym roku, w Polsce aż 98 proc. użytkowników TikToka to osoby niepełnoletnie, a ponad 80 proc. z nich to młodzież do 15 roku życia.

TikTok na Androida jest dostępny do pobrania z naszego katalogu oprogramowania.