WeChat może stanowić "wielkie zagrożenie". USA chcą zablokować chińską aplikację

Udostępnij:

Już nie tylko TikTok, ale i WeChat stanowi "wielkie zagrożenie" według Stanów Zjednoczonych. To aplikacja z której korzysta 1,2 miliarda aktywnych użytkowników miesięcznie. W Chinach posiada ją praktycznie każdy.

W rozmowie ze stacją Fox Business, doradca Białego Domu ds. Handlu Peter Navarro stwierdził, że "zarówno TikTok, jak i WeChat są potężnymi narzędziami cenzury w Chinach kontynentalnych". Następnie zasugerował również, że Stany Zjednoczone będą musiały podjąć w tej kwestii "zdecydowane działania".

Pater Navarro twierdzi, że właściciele obydwu wymienionych aplikacji nie działają fair w stosunku do użytkowników i są zagrożeniem. Zarzuca im, że "umieszczają wszystkie dane na serwerach w Chinach, do których dostęp mają chińskie służby wojskowe oraz agencje rządowe, których celem jest wykradanie amerykańskiej własności intelektualnej".

Oskarżenia w stosunku do aplikacji WeChat padły kilka dni po tym, jak sekretarz stanu USA Mike Pompeo zapowiedział, że rozważa się zablokowanie aplikacji TikTok. Według niego TikTok i inne programy gromadzą prywatne dane osobowe użytkowników, a także "wspierają i współpracują z wywiadem kontrolowanym przez Komunistyczną Partię Chin".

Czym właściwie jest WeChat? To nie tylko komunikator

WeChat to aplikacja należąca do chińskiego Tencentu, wielobranżowego giganta w dziedzinie oprogramowania. Wbrew pozorom, program nie służy tylko jako komunikator. W Chinach tę aplikację wykorzystuje się głównie do płatności i przesyłania pieniędzy. Można nią zapłacić praktycznie w każdym sklepie, restauracji czy nawet za wizytę medyczną. Poza terenem państwa, służy głównie do komunikacji z bliskimi, ale także do rozmów biznesowych.

TikTok nie należy natomiast do Tencentu, ale wokół jego macierzystego koncernu też wiszą czarne chmury. Właścicielem jest ByteDance, również gigant na rynku aplikacji. Z samego TikToka korzysta 800 milionów aktywnych użytkowników, ale w przeciwieństwie do WeChat, są to ludzie z całego świata.