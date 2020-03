WhatsApp oficjalnie otrzymał ciemny motyw. Jest dostępny na iOS i Android

Udostępnij:

Po ponad 2 latach od zapowiedzi, WhatsApp nareszcie otrzymuje tryb ciemny. Dziś zadebiutował w wersjach zarówno na Android jak i iOS, po miesiącach testów na obydwu platformach. Funkcja była na tyle wyczekiwana, że o jej uruchomieniu poinformował sam Mark Zuckerberg.

"Tryb ciemny dla WhatsApp już jest. Prawdopodobnie jedna z najbardziej pożądanych funkcji, jakie kiedykolwiek dostarczyliśmy" - pisze Mark Zuckerberg. O wprowadzeniu trybu ciemnego poinformowano we wpisie wideo na facebookowej stronie WhatsApp. A jego premierze towarzyszy słynny utwór "The Sound of Silence" Paula Simona, w niewydanej wcześniej wersji.

Tryb ciemny w WhatsApp - jak go włączyć?

Długo wyczekiwana funkcja teoretycznie w końcu się pojawiła, ale jeszcze może nie być dostępna dla wszystkich użytkowników. To prawdopodobnie kwestia kilku dni, zanim aktualizację dostaną wszyscy użytkownicy z Polski (dla Android 9 i 10/ iOS 13). Jeśli korzystacie z trybu ciemnego na poziomie systemu iOS 13 lub Android 10, WhatsApp automatycznie uruchomi nową funkcję.

W przypadku użytkowników systemu Android 9, funkcję należy uruchomić z poziomu ustawień aplikacji. Podobnie, jak robiliśmy to w przypadku wersji beta WhatsApp pod koniec stycznia. Na razie nie wiadomo natomiast, co z użytkownikami poprzednich wersji systemów Android i iOS.

WhatsApp na Androida i iOS-a jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania.