WhatsApp testuje nową funkcję. Odcisk palca zabezpieczy sesje WhatsApp Web

WhatsApp już niedługo może się stać bezpieczniejszy, przynajmniej na etapie rozpoczynania sesji WhatsApp Web. W wersji beta komunikatora trwają bowiem testy dodatkowego zabezpieczenia z wykorzystaniem biometrii. Użytkownik przy pomocy odcisku palca miałby potwierdzać, że to faktycznie on inicjuje nową sesję w webowej wersji WhatsAppa.

Szczegóły tego rozwiązania opisano w serwisie WABetaInfo. Istotą nowego zabezpieczenia jest konieczność potwierdzenia swojej tożsamości w smartfonie w momencie nawiązywania połączenia na potrzeby użycia WhatsAppa w komputerze. W praktyce chodzi o to, by użytkownik fizycznie miał przy sobie smartfon. Ponieważ zabezpieczenie jest biometryczne, osoby postronne nie będą mogły włączyć przeglądarkowego WhatsAppa bez obecności właściciela telefonu.

Biometria w WhatsAppie, fot. WABetaInfo.

Na razie funkcja jest tylko na etapie testów i dostępna (możliwe, że jedynie dla wybranych osób) w testowej wersji komunikatora 2.20.200.10 na Androida. WABetaInfo udostępnił zrzut ekranu pokazujący, jak będzie wyglądać prośba o uwierzytelnienie. Wszystko wskazuje na to, że będzie to etap niewymagający dużego zaangażowania i sprowadzający się tylko do przyłożenia palca do czytnika – bez konieczności zatwierdzania dodatkowych opcji.

W przypadku WhatsAppa trudno przewidywać, kiedy dana nowość trafi do stabilnej wersji komunikatora. Obecność w testowym wydaniu jest oczywiście dobrym znakiem, ale na tym etapie nie wiemy, jak długo potrwają jeszcze testy. W najlepszym przypadku nowe zabezpieczenie trafi do WhatsAppa na Androidzie w najbliższych dniach.

WhatsApp na Androida, iOS-a, Windowsa i macOS-a jest dostępny do pobrania przez nasz katalog oprogramowania.