WhatsApp testuje "znikające zdjęcia" – zadziałają analogicznie do znikających wiadomości

Udostępnij:

Użytkownicy komunikatora WhatsApp być może już niedługo skorzystają z nowej opcji wysyłania "znikających zdjęć". Chodzi o możliwość udostępniania grafik w taki sposób, by odbiorca mógł je zobaczyć tylko przez pewien czas i nie mógł przekazać dalej poza komunikator. To w praktyce rozszerzenie obecnej już dzisiaj w WhatsAppie opcji wysyłania "znikających wiadomości".

Co ciekawe jednak, wykonywanie zrzutów ekranu najpewniej wciąż nie będzie blokowane, a rozmówca nie dowie się, że odbiorca zdecydował się zrobić screenshot. Na tym etapie wciąż jest bowiem wiele niewiadomych. Opisywana funkcja WhatsAppa została zauważona przez WABetaInfo i choć pierwsze zrzuty ekranu są już dostępne, w tym momencie jest to funkcja dostępna tylko do wewnętrznych testów.

WhatsApp is working on self-destructing photos in a future update for iOS and Android.

• Self-destructing photos cannot be exported from WhatsApp.

• WhatsApp didn't implement a screenshot detection for self-destructing photos yet.



Same concept from Instagram Direct. ⏱ pic.twitter.com/LLsezVL2Hj — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 3, 2021

Trudno więc szacować, kiedy "znikające zdjęcia" pojawią się w stabilnej wersji komunikatora dla każdego. WABetaInfo informuje, że będzie to w nadchodzących aktualizacjach i dodaje, że nowość trafi zarówno do wersji na iOS-a, jak i Androida; to cenna informacja, bowiem dotychczas oba wydania WhatsAppa nie zawsze były aktualizowane w tym samym tempie.

Chociaż zwykle pojawienie się tego rodzaju nowej funkcji w wydaniach do wewnętrznych testów zwiastuje premierę w stabilnej wersji w nadchodzących tygodniach, akurat w przypadku WhatsAppa warto patrzeć na to z przymrużeniem oka. Niektóre nowości trafiają do finalnej wersji bardzo szybko, inne natomiast testowane są dużo dłużej. Niechlubnym rekordzistą jest tu ciemny motyw mobilnych wydań, który ostatecznie trafił do WhatsAppa ponad rok po pierwszym ukazaniu się w fazie testów.

WhatsApp na Androida, iOS-a, Windowsa i macOS-a jest dostępny do pobrania przez nasz katalog oprogramowania.