WhatsApp walczy z fake newsami i wprowadza nowe ograniczenie w czatach

WhatsApp otrzymał nowe ograniczenie, które pomoże w walce z rozprzestrzenianiem fake newsów, co wydaje się być szczególnie istotne w dobie pandemii. Twórcy zdecydowali się bowiem ukrócić praktykę przesyłania tej samej wiadomości do wielu osób, by utrudnić użytkownikom "spamowanie" innych treściami, które niekoniecznie mają wiarygodne źródło.

Ograniczenie dotyczy nie tylko linków, ale i samych wiadomości tekstowych i zdjęć. Od teraz użytkownik WhatsAppa może je swobodnie przekazywać dalej tylko do jednego czatu, co z pewnością będzie dla niektórych sporym zaskoczeniem. To kolejny krok na drodze do ograniczenia rozsyłania fake newsów – wcześniej wprowadzono ograniczenie do maksymalnie 5 jednoczesnych odbiorców przekazywanej wiadomości oraz dodano ikonę, która uświadamia adresata, że wiadomości nie napisał bezpośrednio nadawca.

Twórcy dodają, że zdają sobie sprawę, że w niektórych przypadkach takie ograniczenie może być utrudnieniem. "Mamy świadomość, że wielu użytkowników przekazuje pomocne informacje, a także śmieszne filmiki, memy, przemyślenia lub modlitwy, które mają dla nich znaczenie" – czytamy we fragmencie wpisu na oficjalnym blogu. Niestety jednak, ważniejsza jest ochrona przed dezinformacją, a tego rodzaju ograniczenie z pewnością okaże się pomocne.

WhatsApp podaje, że wiele z dotychczas przekazywanych wiadomości jest zgłaszanych jako fałszywe, z kolei poprzednie ograniczenie do maksymalnie 5 adresatów ograniczyło liczbę przekazywanych wiadomości na świecie o 25 procent. Wniosek jest jeden – ograniczenie do maksymalnie jednego adresata pozwoli jeszcze lepiej zapanować nad zjawiskiem rozsyłania fake newsów.

