WhatsApp zachwala swój komunikator. "Chcemy dalej chronić wasze prywatne wiadomości"

WhatsApp stara się złagodzić zamieszanie związane ze zmieniającym się regulaminem, który trzeba zaakceptować w najbliższych tygodniach, bądź w przeciwnym razie – zapomnieć o dalszym korzystaniu z komunikatora. Aby, jak twierdzi, "zaprzeczyć plotkom" i czytelnie komunikować swoje zamiary użytkownikom, przygotował prostą infografikę.

Największe wątpliwości w związku z ze zmieniającymi się zasadami, budzi zbieranie większej ilości danych, przez co część osób już teraz odwróciła się od WhatsAppa i skierowała ku konkurencji na czele z komunikatorem Signal. WhatsApp zdecydował się więc podkreślić kluczowe cechy swojego komunikatora i tłumaczy, że jednym z aktualnych i głównych celów jest "dalsze chronienie prywatnych wiadomości użytkowników i zachowanie szyfrowania end-to-end".

We want to address some rumors and be 100% clear we continue to protect your private messages with end-to-end encryption. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP