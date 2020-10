Windows 10 2004 dostał nową aktualizację opcjonalną – instalację trzeba wymusić samemu

Udostępnij:

Użytkownicy Windows 10 20H1 mogą już pobierać kolejną aktualizację kumulatywną. Pakiet KB4577063 jest dostępny jako aktualizacja opcjonalna, wobec czego instalację należy wymusić samodzielnie z poziomu opcji w Windows Update. Szereg łatek rozwiązuje pokaźną listę drobnych błędów w Windows 10.

Choć wśród użytkowników znajdą się zapewne osoby, które docenią poszczególne poprawki Windows 10, znakomita większość zmian nie zostanie tym razem zauważona przez typowego użytkownika, który na co dzień wykorzystuje komputer do podstawowych zadań. Wiele poprawek dotyczy bowiem gogli Windows Mixed Reality, działania WSL czy aspektów systemu związanych z konfiguracją w środowisku pracy, co jest istotne niemal wyłącznie dla administratorów Windows 10.

Aktualizacja KB4577063 jest widoczna w Windows Update jako pakiet opcjonalny, fot. Oskar Ziomek.

Na liście znalazły się jednak i takie poprawki, które powinien docenić każdy z komputerem z Windows 10. Wśród nich zaktualizowana konfiguracja Windows Hello na potrzeby rozpoznawania twarzy w parze z niektórymi kamerami, naprawiona usterka funkcji odzyskiwania PIN-u z poziomu ustawień oraz rozwiązany problem wyłączających się gier, które wykorzystują dźwięk przestrzenny.

Bieżące aktualizowanie Windows 10 (szczególnie w przypadku użytkowników wersji 2004) może być niedługo kluczowe w kontekście nadchodzącej październikowej aktualizacji. Aktualizacja zbiorcza podbijająca wersję Windows 10 do 20H2 ma zostać wydana w bieżącym miesiącu i zapewne w pierwszej kolejności będzie dostępna w komputerach najlepiej do tego przygotowanych, a więc także z najnowszymi wersjami łatek.