Windows 10: aktualizacja spowodowała krytyczny błąd. Komputery się restartują

Microsoft przyznał, że czerwcowe aktualizacje Windows 10 w ramach wtorkowych aktualizacji powodują sporo problemów. Tym razem doprowadzają do uruchamiania ponownie urządzeń, w wyniku krytycznego błędu związanego z plikiem Local Security Authority Subsystem Service (LSASS), lsass.exe.

Microsoft potwierdził, że nowy błąd pojawił się podczas aktualizacji dla Windows 10 w wersji 1809 (KB4561608), wersji 1903 i wersji 1909 (KB4560960), a także w wersji 2004 (KB4557957). Poinformowano również, że w ostatniej aktualizacji rozwiązującej problemy z drukowaniem, także wykryto omawiany problem z LSASS.

Windows 10: problemy z lsass.exe powodują nagłe restarty systemu

Jak czytamy na stronie wsparcia Microsfotu, The Local Security Authority Subsystem Service, czyli plik lsass.exe może wywołać błąd krytyczny opisany komunikatem: "A critical system process, C:\WINDOWS\system32\lsass.exe, failed with status code c0000008. The machine must now be restarted". Urządzenie uruchamia się ponownie, a wszelkie niezapisane postępy zostają utracone.

Microsoft nie poinformował, czy problemy z lsass.exe mogą dotyczyć poprzednich wersji systemu Windows 10, ale jest to możliwe. Jeden z użytkowników systemu Windows 10 już pod koniec maja zwracał uwagę na pojawienie się tego błędu. Problem dotyczył kilku urządzeń w jednej domenie i wyglądał identycznie. Komputery uruchamiały się ponownie, a później pracowały już normalnie.

Użytkownik skorzystał z podglądu zdarzeń i udało mu się znaleźć źródło błędu. "LSASS.exe zawiesił się podczas bootowania z błędem c0000008, a następnie pojawił się błąd uwierzytelnienia we wszystkich pozostałych serwisach, co prawdopodobnie spowodowało błąd" - opisywał problem użytkownik o nicku Ipham, na stronie wsparcia Microsoftu. Aktualnie trwają prace nad rozwiązaniem krytycznego błędu.