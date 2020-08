Udostępnij:

Microsoft bada problem nieuzasadnionego spadku wydajności i inne usterki niektórych komputerów z Windows 10, które zaczęły występować po instalacji aktualizacji wprowadzającej do systemu nową przeglądarkę Edge. Chodzi o łatkę KB4559309 wydaną jeszcze w czerwcu bieżącego roku, po której część użytkowników zaczęła się skarżyć głównie na problemy z wydajnością.

Jak zauważył Windows Latest, Microsoft dopiero niedawno dostrzegł problem w Windows 10 i zajął się jego analizą. Na tę chwilę wciąż nie jest jednak znana przyczyna usterki. Zespół odpowiedzialny za Edge'a potrzebuje do tego większej liczby zgłoszeń od samych użytkowników, do czego zachęcił moderator forum Microsoftu.

Użytkownicy Windows 10, których dotyczy problem, opisują, iż spowolnienie komputerów najłatwiej jest dostrzec podczas uruchamiania systemu, które po aktualizacji trwa nienaturalnie długo. Inni zwracają uwagę, że spowolnienia są także widoczne w losowych momentach podczas codziennego korzystania z komputera. Ponadto występują inne usterki, w tym kłopoty z Wi-Fi czy zacinaniem się wideo i dźwięku.

Windows Latest zaznacza, że w tym przypadku nie ma mowy o wygodnym odinstalowaniu łatki KB4559309 z Windows 10 do czasu rozwiązania błędów – skorzystać można jedynie z Przywracania systemu. Co ciekawe, jedną z metod zapobiegawczych może być później samodzielna instalacja nowego Edge'a. Wówczas felerna aktualizacja nie zostanie ponownie pobrana przez Windows Update, a to ona jest źródłem kłopotów – nie zaś sam Edge.

