Microsoft Edge bazujący na Chromium trafi do użytkowników Windows 10 w formie automatycznej aktualizacji, za pośrednictwem Windows Update. Oznacza to, że większość osób nie będzie musiała nic robić, aby w drugiej połowie stycznia 2020 roku znaleźć na pulpicie nową ikonę do programu.

Automatyczna aktualizacja domyślnej przeglądarki Windowsa 10 będzie dotyczyła systemu od wersji Redstone 4 włącznie. W praktyce oznacza to więc znakomitą większość przypadków. Według statystyk, pod koniec października bieżącego roku Windows 10 RS4 lub nowszy działał łącznie w ponad 95 proc. komputerów z Windows 10.

Informacje o Edge'u z Chromium w wersji Beta.

Informacja o właśnie takim sposobie dostarczenia użytkownikom nowego Edge'a pojawiła się w zaktualizowanej dokumentacji na stronie Microsoftu, na co zwrócił uwagę serwis Windows Latest. Microsoft uzasadnia taką decyzję między innymi bezpieczeństwem i wygodą użytkowników.

Edge bazujący na Chromium został zapowiedziany niemal równo rok temu i od tamtego czasu jest bardzo dynamicznie rozwijany. Niestety jednak, wiele wskazuje na to, że w dniu premiery nie będzie dopracowany na tyle, by szybko zdobyć masę wiernych użytkowników.

Stabilny Edge ma mieć premierę 15 stycznia 2020 roku. Testowe wersje przeglądarki można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.