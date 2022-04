Używasz IE11 w Windows 10? Nowa blokada instalacji Windows 11

Chociaż z Internet Explorera korzysta dziś garstka osób, warto wiedzieć, że może być to powód, dla którego w komputerze z Windows 10 nie zostanie zaoferowana możliwość aktualizacji do Windowsa 11. Jak zwrócił uwagę Bleeping Computer, Microsoft zablokował możliwość instalacji Jedenastki w komputerach, w których Internet Explorer jest domyślną przeglądarką, a użytkownik odmawia przeniesienia danych do Edge'a.