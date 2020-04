Windows 10 i problemy po aktualizacji: usterki Wi-Fi, "niebieskie ekrany śmierci" i nie tylko

Udostępnij:

Część użytkowników Windows 10 znów mierzy się z problemami po aktualizacji systemu. Teraz kłopotliwa okazuje się aktualizacja KB4549951, czyli zestaw kwietniowych poprawek bezpieczeństwa wydany w ubiegły wtorek. Jak się okazuje, po instalacji niektórzy użytkownicy doświadczają problemów z Wi-Fi i Bluetooth, zauważają nieuzasadnione spadki wydajności systemu, a część raportuje niebieskie ekrany śmierci.

Wszystkie znane problemy podsumował serwis Windows Latest, cytując niektóre zgłoszenia użytkowników Windowsa 10. Użytkownicy wspominający o kłopocie z Bluetooth tłumaczą na przykład, że po instalacji aktualizacji system po prostu "przestał widzieć" wbudowany moduł łączności, a co za tym idzie nie są dostępne żadne związane z nim opcje.

W chwili pisania niniejszego tekstu, Microsoft nie potwierdza żadnych błędów dotyczących aktualizacji KB4549951.

Użytkownicy opisują także kilka usterek związanych z Wi-Fi. Niektórzy wspominają o problemach z nawiązywaniem połączenia, bo po aktualizacji nie wyświetla się lista dostępnych sieci. Ktoś inny opisuje natomiast, że może się połączyć z Internetem, ale szybkość spadła do zaledwie kilku megabitów na sekundę, choć przed instalacją aktualizacji szybkość sięgała 200 Mb/s.

Inni opisują także problemy z zauważalnym, ale nieuzasadnionym spadkiem wydajności systemu. Kłopotem są także BSOD-y, czyli krytyczne błędy Windowsa – w opisywanym przypadku występujące tuż po uruchomieniu komputera po aktualizacji. Wiele z opisywanych błędów występowało także na przełomie stycznia i lutego, kiedy Microsoft wydał aktualizację naprawiającą wyszukiwarkę w Eksploratorze.

Opisane błędy dotyczą oczywiście tylko części komputerów i nie oznacza to, że mają się ich spodziewać wszyscy użytkownicy. Warto jednak wiedzieć, że mimo raportów, w chwili pisania niniejszego tekstu Microsoft nie potwierdził jeszcze większości z opisywanych problemów na stronie pomocy technicznej. Może to w praktyce oznaczać, że minie jeszcze sporo czasu, nim komputery wrócą do prawidłowego działania, zapewne po instalacji kolejnych łatek, które wyda Microsoft – szczególnie, że w dobie pandemii koronawirusa, od maja aktualizacje będą się pojawiać tylko zgodnie z harmonogramem.