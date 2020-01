Windows 10 – ile kosztuje i czym się różnią wersje Home i Pro?

Udostępnij:

Windows 10 Home i Windows 10 Pro to systemy, którymi zainteresuje się dużo osób w związku z końcem wsparcia Windows 7 zaplanowanym na 14 stycznia 2020 roku. Użytkownicy mają do wyboru pogodzenie się z brakiem dalszych aktualizacji, odważną zmianę systemu na Linuksa lub macOS-a, bądź wybranie Windows 10.

W tej publikacji wskażemy różnice między Windows 10 Home i Pro i podpowiemy, którą warto wybrać na domowe potrzeby. Przybliżymy także ceny, które są nie bez znaczenia dla osób samodzielnie składających nowy komputer lub chcących kupić system na przykład w wersji BOX, która umożliwi swobodne przeinstalowywanie Windowsa 10 pomiędzy kolejnymi maszynami.

Windows 10 – Home czy Pro?

Z punktu widzenia typowych użytkowników, Windows 10 dostępny jest na rynku w dwóch wersjach – Home oraz Pro. To duże uproszczenie względem Windowsa 7, który występował w dużo większej liczbie wersji, w tym Home Basic, Home Premium oraz Professional.

Pudełko z Windows 10 Home od środka – najważniejsze elementy to pendrive USB 3.0 z obrazem systemu i karta z kluczem licencyjnym, fot. Oskar Ziomek

W rezultacie, wybierający Windowsa 10 mają mniej dylematów, a w praktyce decyzja jest zależna głównie od tego, czy komputer będzie wykorzystywany w środowisku firmowym, gdzie przydaje się Active Directory i dołączanie do domeny. Funkcje przydatne głównie w firmach można bowiem znaleźć wyłącznie w droższej wersji Pro.

Do funkcji dostępnych tylko w Windows 10 Pro dochodzi jednak jeszcze oprogramowanie do szyfrowania BitLocker, które pomoże zabezpieczyć dane przed niepowołanym dostępem na przykład w momencie zgubienia laptopa oraz Windows Information Protection. To funkcja dbająca o ochronę przed wyciekami danych, która także jest przydatna tylko wtedy, gdy dany komputer jest użytkowany w środowisku firmowym.

Najistotniejsze różnice między Windowsem 10 Home oraz Pro najłatwiej ująć w tabeli, podobnie jak obydwa systemy porównuje Microsoft na swojej stronie.

Funkcja Windows 10 Home Windows 10 Pro Szyfrowanie BitLocker − ✔ Windows Information Protection (WIP) − ✔ Zarządzanie urządzeniami mobilnymi − ✔ Zasady grup − ✔ Enterprise State Roaming na platformie Azure − ✔ Microsoft Store dla Firm − ✔ Przypisany dostęp − ✔ Dynamiczne inicjowanie obsługi − ✔ Usługa Windows Update dla Firm − ✔ Konfiguracja w trybie kiosku − ✔ Obsługa usługi Active Directory − ✔ Obsługa usługi Azure Active Directory − ✔ Hyper-V − ✔

Jak widać, w praktyce funkcje Windowsa 10 Pro docenią głównie zaawansowani użytkownicy, którzy wykorzystują wiele opcji dotyczących automatyzacji i konfigurowania systemu w środowiskach firmowych. To możliwości, które większości użytkowników nie dotyczą, a w efekcie wystarczająca okaże się wersja Home.

Windows 10 Home prawdopodobnie ci wystarczy

Jeśli jesteś użytkownikiem, który chce korzystać z Windowsa 10 w domu i nie ma specyficznych wymagań wynikających z rodzaju wykonywanej pracy, wystarczająca okaże się wersja "dla użytkowników domowych".

Windows 10 Home pozwoli uruchamiać wszelkie aplikacje, w tym najnowsze gry, przeglądać internet, współdzielić pliki w sieci, korzystać z chmury OneDrive, pakietu Office, synchronizacji ustawień czy automatycznych aktualizacji. Jeśli chcesz szyfrować dysk twardy, zamiast BitLockera możesz skorzystać z oprogramowania innych firm.

Ile kosztuje Windows 10?

Poza możliwościami, Windows 10 Home i Pro różnią się oczywiście także ceną. Użytkownicy decydujący się na wersję Home, w chwili tworzenia niniejszego teksu, zgodnie z oficjalnym cennikiem Microsoftu muszą się przygotować na wydatek niespełna 630 złotych. W praktyce w wielu polskich sklepach Windowsa 10 Home w wersji BOX (z fizycznym pudełkiem i nośnikiem instalacyjnym w formie pamięci USB) można obecnie kupić za niecałe 550 złotych.

Pudełko z Windows 10 Home i żarcik w stylu Microsoftu, czyli pozdrowienia z Redmond, fot. Oskar Ziomek

Windows 10 Pro jest dużo droższy. Oficjalna cena to niecałe 1100 złotych, ale w wielu sklepach można go kupić nawet za mniej niż tysiąc. W zaokrągleniu, na Windowsa 10 Pro trzeba więc wydać niemal dwa razy tyle, co na Windowsa 10 Home. Warto więc rozważyć, czy funkcje z założenia kierowane do najbardziej wymagających, są w danym przypadku niezbędne. Znakomita większość laptopów kupowanych w marketach z elektroniką wyposażana jest w Windowsa 10 Home.

Słowo o licencjach BOX, ESD i OEM

Jeśli rozważasz zakup Windowsa 10 i chcesz instalować go na kolejnych swoich komputerach (z czasem, jak będziesz je zmieniać), weź pod uwagę wersję BOX ("pudełkową" z nośnikiem instalacyjnym) lub ESD (elektroniczną z obrazem systemu do pobrania przez internet), bo tylko te można przenosić pomiędzy kolejnymi maszynami.

Licencja OEM jest zazwyczaj tańsza, ale przypisywana jest do konkretnej konfiguracji sprzętowej i nie można jej później "tak po prostu" użyć gdzie indziej. Kupując laptop w sklepie z fabrycznie zainstalowanym Windowsem 10, w znakomitej większości przypadków otrzymujesz właśnie wersję OEM. Klucza aktywacyjnego Windowsa nie można wówczas wykorzystać w innym komputerze – nawet jeśli wspomniany laptop nie jest już wykorzystywany.

Rezygnacja z zakupu nowego klucza licencyjnego z wiarygodnego źródła i kupienie zaskakująco taniego Windowsa na portalu aukcyjnym wiąże się z dużym ryzykiem, a legalność takiego działania jest przynajmniej dyskusyjna. Więcej dowiecie się z publikacji, w której wyjaśniliśmy niuanse licencyjne Windowsa.