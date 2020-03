Windows 10 napędza okrągły miliard urządzeń — to już oficjalne

Udostępnij:

Wprawdzie nie tak szybko, jak chciał tego Microsoft, ale jednak Windows 10 w końcu pojawił się na 1 mld urządzeń. Potrzebował na to 5 lat. Mimo wszystko, nastroje w Redmond są wyborne.

– Nowe funkcje systemu Windows 10 i aktualizacje zabezpieczeń są teraz dostarczane szybciej niż kiedykolwiek wcześniej – chwali się Yusuf Mehdi, wiceprezes Microsoftu. – Ewoluowaliśmy od wydawania wersji co trzy lata, do wydawania wielu wersji rocznie – mówi. Daje tym samym jasno do zrozumienia, że zdaniem firmy z Redmond to właśnie dynamika rozwoju jest kluczem do sukcesu Windowsa 10.

Ale nie tylko. Mehdi przekonuje, że Windows 10 jest nie tyle samym systemem operacyjnym, co całą platformą, która docelowo ma obejmować większość urządzeń z sektora elektroniki użytkowej.

– Inwestycja w Windowsa to nie tylko Windows 10 na komputery PC, ale także wiele innych odmian, spełniających bardzo rozmaite potrzeby klientów, w tym Windows IoT, Windows 10 Teams Edition dla Surface Hub, Windows Server, Windows Mixed Reality na HoloLens, Windows 10 S, Windows 10X i wiele więcej – wylicza.

Zauważa ponadto, że na prestiżowej liście Fortune 500, agregujące największe pod względem przychodu brutto przedsiębiorstwa w USA, nie ma firmy, która nie wykorzystywałaby Windowsa 10 w choćby minimalnym stopniu. To, zdaje się, ma świadczyć o sile marki.

I cóż, można Windowsa 10 nie lubić. Można narzekać na kolejne perturbacje z aktualizacjami i ekspansywne zapędy Microsoftu, który nie bez powodu przecież zakopał Windowsa 7. Ale jednego odmówić nie można – sukcesu komercyjnego, który przyszedł co prawda dwa lata później niż zapowiadano, ale wciąż robi przeogromne wrażenie w globalnym ujęciu.