Windows 10: użytkownicy narzekają na irytujący błąd. Pojawił się wraz z majową aktualizacją

Majowa aktualizacja Windows 10, znana też jako wersja 2004 powinna być już dostępna do pobrania. Część użytkowników, która zdecydowała się ją zainstalować, zgłasza teraz mało poważny, ale dość irytujący problem. Dotyczy on jednak tylko i wyłącznie urządzeń wyposażonych w ekran dotykowy.

Problemy powstające w wyniku aktualizacji Windows 10 już chyba nikogo nie dziwią. Zwykle są to rzadko pojawiające się błędy, ale za to dość krytyczne. Ostatnich kilka aktualizacji spowodowało między innymi tymczasową utratę plików, problemy z łączeniem się z drukarkami i siecią Wi-Fi czy wymuszone restarty systemu.

Tym razem pojawił się dużo mniej poważny problem. Z niewyjaśnionych powodów ikonki mieszczące się w zasobniku systemowym zaczynają "tańczyć" - jak opisują to użytkownicy. Na pierwszy rzut oka wygląda to tak, jakby między nimi miała pojawić się nowa animacja, ale tak nie jest. Ikonki na ułamek sekundy rozszerzają swój rozmiar, po czym znów się zmniejszają. A problem może trwać bez końca. Całość najlepiej ilustruje wideo umieszczone w serwisie Reddit.

Użytkownicy serwisu Reddit ustalili także, że problem pojawia się wyłącznie na urządzeniach, które zaktualizowano do wersji 2004 Windows 10. Problem pojawia się w przypadkowych momentach, więc nie dało się ustalić, co go powoduje. U części użytkowników udało się naprawić problem, pozostali natomiast muszą czekać na łatkę Microsoftu.

Jako, że błąd pojawia się tylko i wyłącznie na urządzeniach wyposażonych w ekran dotykowy, pierwszą myślą powinny być sterowniki. Jeśli dostępna jest aktualizacja, niewykluczone, że zainstalowanie jej rozwiąże problem. Natomiast, jeżeli zaktualizowanie sterowników nie pomogło, jedynym sposobem jest wyłączenie funkcji ekranu dotykowego. Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że przełączanie urządzenia w tryb tabletu i przełączanie z powrotem pomogło rozwiązać problem.